Det oser store kroner i V4-spillet

Jan Norberg er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige meny onsdag:



Lotto: 4 millioner i nyttårsgave

Supersuksess på Lerums V4-bonger i desember!

* Bollnäs 23. desember : I V4-spillet suste vårt minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut meget solide Kr.14 390,-.



* Boden 6. desember : Samtlige V4-forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-.



Du vet vel hvem du skal kjøpe V4-bonger fra?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I mandagens V64-omgang til Örebro serverte vi hele FIRE rene tipsenere: Milda Hanover (2-valg), Staro Iowa (2-valg/banker på den lille bongen), Pablo Andover (2-valg/dagens hovedbanker), og Arnold Scoop (2-valg) stod alle først på vår rank! Dessverre fanget vi ikke opp sistevalget Toronto Love i innledningen, men Nettavisens lille V64-bong på Kr.240 betalte likevel ut meget fine Kr.2 915,-.



På Jägersro tirsdag ble det FEST I DD-SPILLET! Triton Neergård (2-valg) jogget inn til en overlegen seier som vår DD-banker! Den kombinert med Umberto Axe (4-valg) betalte ut herlige 69,52 i odds! Hvor mye fikk du på dobbelen?



Onsdag jakter vi ny opptur fra Sverige, og til Umåker på isen byr vi på følgende V4-snadder i dagens lunsjomgang:



V4-1 : 3 Forsvira – Har en interessant oppgave foran seg i innledningen, og den er spillbar. Etter pause sist kom den meget sterkt tilbake etter en grov galopp, og den varslet form direkte etter avbrekket. Her er den veldig billig ute, den er fort enda et hakk forbedret med løp i kroppen, og den må ha en fin sjanse. SPILLES!

V4-2 : 3 Eder Bob – Har en passende oppgave foran seg, og skulle den komme seg gratis til tet, ja, da er fort dette løpet kjørt. Ble sittende bom fast mot bra hester sist, mens den var tapper i nederlaget nest sist. Er veldig riktig ute nå, sporet passer perfekt, og vi iler til med tipsnikken!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 11 Landers Enjoy WF – Skal være på foto mot denne billige gjengen om alt går riktig for seg. Feilet i den siste svingen sist, og da møtte den langt bedre hester enn dette. Var positiv nest sist, mens den passerte mål med krefter igjen tredje sist. Er MYE bedre enn de siste resultatene, og den må med på alt!

V4-4 : 9 Akropolis Scandi – Har vinnerform i kroppen, og den MÅ være spillbar nå. Nå sist huket den hjul mot oppløpet, fikk en stopp, men avsluttet likevel knallsterkt nedover oppløpet. Her kommer den ut mot en motstand som ikke skremmer, og med den minste flyt så er den HELAKTUELL! Må bare prøves!