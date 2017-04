En lunsj med stort potensial

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Supertips fra Lerum til Kalmar 7. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

En helt rå lunsjomgang venter torsdag, og her burde det igjen bli bra med tusenlapper for de som får fire riktige. Vi klemmer til med småfrekke bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Carja – Hadde et bra fjorår, og vi likte også måten den årsdebuterte på. Jogget i fra til en helenkel seier, og den så ordentlig fin ut for dagen. Tiden må sees i lys av at banen var krevende. Skal normalt ha gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, her er det ikke akkurat formsterk motstand med, og vi blir alt annet enn overrasket om den ligger på til to seire. VÅR IDE i det som er et meget åpent V4-løp.

V4-2 : 6 Space Photo – Kom ut etter en lengre pause sist, og vi likte godt det vi fikk se. Ble sittende fast over mål med krefter igjen, og comebacket fortalte oss at denne ikke er ferdig i banen. Forhåpentligvis har den blåseren gjort svært godt, den står riktig inne i dette løpet, og vi roper et varsko! OBS!

V4-3 : 13 New Flame – Må bare prøves her. Dette er nemlig en 4-åring under en rivende utvikling, og løpet som den gjorde sist var helt vilt. Feiler da fra et trangt spor i volten, og den taper mye. Viser 13,2/2000m etter galoppen, avslutter sterkt, og den kommer til mål med litt krefter igjen. Ai, Ai, Ai, hvilket inntrykk! Kusk i mot, men med den minste flyt dukker denne opp på foto!

V4-4 : 11 Höwings Vipower – Er en fin 4-åring som årsdebuterer. Gjorde flere bra løp i fjor som 3-åring, og motstanden som den møter i årsdebuten skremmer ikke. Springsporet passer perfekt, og vi går på den direkte! PS. 5 Donners AM – Blir hardt betrodd etter en OK årsdebut. Dog er denne ikke stabil, og den var også ytterst nære galoppen sist. Kan selvfølgelig vinne, men…