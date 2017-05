En lunsj med stort potensial

Claes Sjöström er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Herlig fulltreff fra Leirvåg på Leangen 8. mai - tok du rygg?

Det ble fullklaff for totalt ÅTTE BONGER på Eksperten denne mandagen, og bongene hadde alle navnet "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og Baloo N. ble det stormvarslet for mot en av dagens tynsgte favoritter, Chef Superb. Bongene kostet fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500), og betalte ut fra Kr.10 964 til Kr.11 303,-. Vi gratulerer de som var med på denne oppturen!



Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Untertegnede var på hugget i lunsjen på Bjerke denne mandagen, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-bong på Kr.240 satt som den skulle, og betalte ut Kr.2 213,-. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer, og følgende info ble gitt:



V5-2 : 3 Bulldozer – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og dette er en traver med bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Tiden som den havnet på sist må sees i lys av en krevende bane. Her står den helt riktig til, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

To siste info bonger betalte ut Kr.24 556 på Forus 6. mai!

Det ble ikke helt lettløst på Forus denne lørdagen, og heller ikke undertegnede var god nok. Dog ble det en saftig "trøst" for to siste info bonger fra undertegnede (fire andeler a Kr.899). Disse inneholdt syv seksere, og en haug med femmere. Utbetaling på disse bongene Kr.24 556,-.

Vi har en knallspennende tirsdag foran oss, og det naturlige høydepunktet skjer på Axevalla kl.19.25. Her er det nemlig DOBBEL-JACKPOT i V64-SPILLET, og det ligger altså enorme 1.935.228 ekstra i sekserpotten. Det blir også en herlig V65-omgang på Momarken med start kl.18.50. Dagen starter imidlertid fra et vinterkaldt Skellefteå kl.12.20, og her jakter vi lunsjsuksess med følgende:



V4-1 : 5 Solberg Jerkeld – Så helt strålende ut sist, og den varslet vinnerform da. Spurtet knallbra nedover oppløpet etter hinder på veien, og da var den ute mot Månprinsen AM… Viser den tilsvarende takter her så er den HELAKTUELL, og som veldig lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V4-2 : 12 Höwings Undercover – Et meget spennende løp venter, og her kan det smelle til. Vårt drag er ordentlig pågang, og nå sist ble den sittende bom fast med ALT igjen. Den så knallfin ut for dagen, og den varslet altså storform. Sandra Eriksson som kusk liker vi, og denne storskrellen må passes!

V4-3 : 13 Global Racecourse – Kom helt alene til mål i et billig løp sist. Gangen før var den noe skjev, og den feilet med krefter igjen i den siste svingen. Har utrolig mye inne, den har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og skal normalt bare bli bedre og bedre. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 1 Usain Swing – Har et veldig riktig løp foran seg i finalen, og den blir knallhardt betrodd. Kom ut etter et lengre skadeavbrekk sist, og den var OK. Møtte hester som Propulsion, On Track Piraten i fjor, og Usain Swing er ordentlig bra når den er som best. Sporet er dog litt sjansebetont, men blir den bare ikke fast, ja, da har den en topp mulighet!