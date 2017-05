En lunsjomgang med potensial

Ulf Eriksson er aktuell i dagens lunsjomgang. Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Lunsj med Magnus

Lotto: Knappe syv millioner til to heldige vinnere

Etter en fantastisk helg hvor Timoko sjokkvant i Elitloppet er det i dag tilbake til hverdagen igjen. Bjerke åpner mandagen allerede kl.11.10, og her venter det en V5-lunsj. Deretter er det Östersund sin tur kl.12.20, og her blir det en spennende V4-omgang. Leangen byr på en deilig JACKPOTOMGANG i V65-spillet kl.18.50. Her ligger det 410 207 ekstra i sekserpotten. Dagen avrundes på Bro Park, og her blir det galopp på dagens V64. En ekstremt spennende omgang starter kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det begynner VRIENT, men blir litt enklere tilslutt? Östersund åpner uken med en V4-omgang som det er bra potensial i. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 10 Brenne Brakar – Innledningsløpet denne mandagen er VIDÅPENT, og her kan det skrelle til. Brenne Brakar er dog den klart beste hesten, og feilfritt spør den neppe noen om seieren. Er dog ikke til å stole på, og vi går for en bred gardering direkte.

V4-2 : 6 Rekord Amok – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og her er det form pågang. Gikk OK på Leangen sist, og den kom til mål på en bra tid. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og det skal bli spennende å se den med Ulf Eriksson nå. Tar opp kampen mot den klare favoritten?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 10 Charlie Mearas – Er en skadeforfulgt kanon, og nå kommer den tilbake igjen etter et lengre avbrekk. Svante Båth uttaler seg særdeles positivt rundt denne meget gode hesten, og det høres nesten ut som han tror på seier direkte. Tar opp kampen mot favoritten? Vi må bare varsle, og på vår bong er Charlie Mearas plassert først!

V4-4 : 10 Stall Warning – Var tapper i nederlaget sist, og det er ingen tvil om at denne har funnet en meget bra form. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og fortsetter den sin fine fremgang, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. Plasseres først i et løp vi føler det er et visst skille på hestene.