Eventyrlig lunsjklaff på Øvrevoll

Sound Of Silence vant V4-3 som et sistevalg og var blant vinnerne som sørget for solid utbetaling i V4-spillet på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Nettavisens galoppeksperter leverte kanontips til V4-løpene på Øvrevoll V4-forslaget på kr 432 betalte tilbake 17 550 kr.