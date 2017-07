Feite lunsjsjanser for Stefan

Stefan Söderkvist på Bjerkevisitt med Tiberius F. for et par år siden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi er vel i gang med en fantastisk trav- og galoppuke, men denne uken er det uten tvil travet som byr på de største høydepunktene. Jarlsberg travbane byr på trav fire dager til ende og innleder sin store sommerhelg med V65 der treåringene står i fokus torsdag kveld. deretter går det slag i slag med V75 både lørdag og søndag og en drøss med storløp. I tillegg er det internasjonal V75 fra Halmstad torsdag kveld, der den tradisjonsrike Sprintermesteren er hovedoppslaget.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den tid skal vi også gjennom en meget innholdsrik tirsdag som innledes med V4-trav fra Axevalla. Tirsdag kveld skal hele tre baner i sving. Her hjemme er det V65 fra Momarken, mens Bollnäs byr på enda en stor kaldblodsdag og V64-spill. I tillegg er det V4 og V5-galopp fra Bro Park.

Solid lunsjklaff i Årjäng

Det ble flott treff for Snokens V4-tips til Årjäng. 8 Saint Gerda innfridde som et strålende objekt mot dagens største V4-favoritt, 6 Global Takeaway, i V4-1. To andelslag på Eksperten fikk fire rette. Et andelslag med fire andeler a kr 300 og et andelslag med fire andeler a kr 500. Utbetaling for fire rette solide 16 082 kroner.

Dobbeltbanker i V4-1

Vi spiller uten banker i V4-spillet på Axevalla i dag, men går tynt både i V4-1 og V4-3. I V4-1 blir 7 Rolex Bigi og Stefan Söderkvist store favoritter og dette er naturligvis en motivert favoritt. Men 3 Seronera var strålende i debuten for Mimmi Elfstrand og sammen med formkusk Kim Eriksson dobler vi opp i V4-1.

Mer Söderkvist i V4-3

Rutinerte Stefan Söderkvist har vinnersjanse i samtlige V4-løp i dag, men i tillegg til 7 Rolex Bigi i V4-1, er nok 14 Trovatore i V4-3 de to beste vinnersjansene. Det er er en tøffing dette og motstanden skremmer ikke i dag. Men 7 Dokonjo er det klare motbudet i dette løpet. Nå har hesten ikke vunnet på slutten, men sist satt han bom fast. Dokonjo har vinnerform i kroppen og vi står på disse to på de to minste V4-forslagene her på Nettavisen.

Frekk DD-banker

14 Bombibitt S.I.R. er vårt spennende drag i V4-4/DD-2. Hesten har gjort seg om på slutten og sett ut som en helt ny hest. I seiersløpet sist i Rättvik kjørte Kaj Widell seg tidlig til tet og seieren ble meget enkel. Fra bakspor på 20 meter tillegg, kan han ikke bruke samme taktikken i dag, men mot overkommelig motstand, skal det være bra vinnersjanse igjen. Så bra at vi lanserer 14 Bombibitt S.I.R. som vår frekke DD-banker.

