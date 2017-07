Fin V4-lunsj i Årjäng

Monfalcone og Tom Horpestad er blant favorittene i V4-2 i Årjäng mandag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det er en meget flott trav- og galoppuke som står foran oss den kommende uken. Den tradisjonsrike Jarlsberg-helgen er ukens soleklare høydepunkt og fire dager på rad er det løp i Tønsberg. Både lørdag og søndag er det V75 med en rekke storløp på menyen. Torsdag kveld er det ekstra internasjonal V75 fra Halmstad, der anerike Sprintermästaren hovedoppslaget. Før den tid skal blant annet gjennom en meget hektisk mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke, før Årjäng overtar med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det V65 fra Leangen og V64 fra Bollnäs.

Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den kommende uken, og det betyr at Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken, vil være ansvarlig for tipsene til de svenske travløpene denne uken.

Det er altså grensebanen Årjäng som er vertskap for mandagens V4-omgang og det er ikke veldig mange norske hester til start innenfor V4-løpene, men Tom Horpestad er naturligvis på plass med flere hester. Vi går for en bankerfri løsning med dobbeltbanker i V4-1.

Anna Isabelle utfordrer storfavoritten

I V4-1 blir Magnus Jakobsson storfavoritt med 6 Global Takeaway, men det er ingen tvil om at formsterke 8 Saint Gerda kan skape trøbbel for storfavoritten. Den hoppa er i knallform og imponerte stort i seiersløpet i Ørebro tredje sist, der hun tok ned gode Ottens Dibaba. To hester bør være et bra lås i V4-1.

Jepson med DD-bankeren

Carl Johan Jepson vinnet løp jevnt og trutt og i V4-3/DD-1 er det bra sjanse for at han innfrir med favoritten 1 Another Dream. Jepson har vunnet med hesten de to siste gangene han har kusket og det er bra sjanse for ny seier i kveld. I en spennende DD-omgang. velger vi å bankerspille 1 Another Dream i DD-1.

