Flott galoppsøndag på Bro Park

Andreas Tapia Dalbark rir Nettavisens frekke DD-banker på Bro Park søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik søndag står for tur i hestesporten. Det våres og fra og med denne søndagen vil det være galopp hver eneste søndag fremover. I tillegg til V4/V5 på Bro Park, er det ny V75-søndag i Sverige og denne søndagen er det Ørebro som er vertskap. Søndag kveld er det så duket for internasjonal V65/V5 i Drammen.



Vurderinger til Bro Park av Birger og Morten:

V4 søndag er en skikkelig nøtt. Vi har måttet gå tynnere i et par løp enn vi ønsker, for det er få holdepunkter og få hester å stryke. Her gjelder det å ha litt flyt. Vi gleder oss til april, hvor det blir tettere med løp. Da er det enklere å måle form. V4-spillet er altså en tøff utfordring, mens V5 er kanskje noe enklere.

Tynt i V4-1 og V4-3

Vi velger å gå litt ned i V4-1 og V4-3. I sistnevnte løp prøver med lås på en trio. Det har nok vært sikrere låser, menet valg må man gjøre. I V4-1 står vi på hestene 3 Yamato og 1 Rossmos Secret på de to minste V4-forslagene på Nettavisen.

Frekk DD-banker

V4-3/DD-2 låser på vi tre hester på samtlige V4-forslag. 6 Haweswater blir nok ikke så mye betrodd, men hun er vår luring og vårt frekke drag. Haweswater har ligget rundt 70 i formtall, er nede på 61 etter noen litt svakere innsatser og rytter Andreas Tapia Dalbark hadde en flott seong i fjor. I et utfordrende DD-spill bankerspiller vi 6 Haweswater. I V4-spillet tar vi dog med 5 Double Ten som fikk et vanskelig løp sist i et amatørløp, nå sitter Per-Anders Gråberg på ryggen. I tillegg er 7 Senshi selvskreven på bongen.

Bankerfri V5

I V5 er det noen små felt, men ikke nødvendigvis lettløst. Det nærmeste vi kommer et bankerforslag er 4 Sliceoflife i V5-4. På det minste V5-forslaget bankerspiller vi, mens på de større V5-forslagene tar vi også med 1 Basie og 5 Enge River.

