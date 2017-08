Flott lørdagsgalopp fra Klampenborg

Captain Morgan er blant favorittene i V5-2 på Klampenborg lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppweekend står foran oss lørdagens V75-omgang på Bergen travpark med blant annet NM for stallansatte står på plakaten, som det største høydepunktet. Men det er også duket for en flott jackpotomgang i V65-spillet på Kala lørdag kveld der det venter 266 537 kr ekstra i sekserpotten. Og på danske Klampenborg er det duket for nok en herlig utfordrende V4/V5-omgang lørdag ettermiddag.

Løpene på Klampenborg lørdag virker relativt oversiktlige. Det er ikke noen åpenbar banker, men i noen av løpene ser ut for å kunne gå litt ned på strekene. I V4-2 ser 5 Worthy sterk ut, men 2 Princeton og 3 Baltic Exchange har også gjort det skarpt og viser låser V4-2 på denne trioen.

Dobbeltbanker i V5-2

I V5-2 tror vi mye på duoen 2 Captain Morgan og 5 Falconet. De viser storform, mens motstanderne er et stykke unna sitt beste. I de to siste V5-avdelingene tror vi to-tre hester kan holde. Derimot er V4-1, V4-4/V5-1 og V5-3 meget åpne.

