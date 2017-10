Flott onsdagslunsj på Bro Park

Ina Veronika Toverud (her i vinnerpaddocken på Øvrevoll med Puyol tidligere i høst) rir Nettavisens DD-banker på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagens soleklare høydepunkt er naturligvis V76-omgangen på Bjerke der det er dobbel jackpot og hele 2 243 507 kr ekstra i sjuerpotten. Men det naturligvis også galopp, når det er onsdag. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskapsbane, og det er kun V4 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er kun fem løp på Bro Park onsdag, der V4 utgjør de fire første løpene. Mest sannsynlig blir det ikke de helt store pengene, for feltene er nokså små. Men det er flere fallgruber, og det er ikke helt enkelt å finne en alenestrek.

Kanskje er 1 Stolen Tango i V4-4/DD-2 det nærmeste vi kommer en mulig alenestrek. Er hun like god som sist, skal de øvrige få litt å jobbe med. Vi bankerspiller 1 Stolen Tango på det minste V4-forslaget, og i DD-spillet.

Men nettopp i det løpet er det et par hester som vi venter på skal slå ut i full blomst og derfor garderer vi på de større V4-forslagene. Først og fremst med 10 Guess Who spurtet flott på Øvrevoll sist, og 1400 meter er trolig en riktig distanse. 5 Sandy Legend har en fantastisk stamme, og nå begynner hun endelig å vise litt. Moren Funny Legend er den mestvinnende norskoppdrettede hesten gjennom tidene.