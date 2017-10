Flott V4-omgang med en mulig storskrell på menyen

Arn Hammering og Thomas Jonsson. Mandag kommer de ut i V4-spillet. Foto: Ck

V5 Bjerke: Helfrekke objekter til lunsj

Bjerke er først ut denne mandagen, og her skal man være OBS på at V5-lunsjen er i gang såpass tidlig som kl.11.10. Deretter er Visby klar med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og løpene fra Trondheim begynner kl.18.50. Det klare høydepunktet skjer på Färjestad hvor det er en saftig JACKPOT i V64-spillet. Hele Kr.1 008 838 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene på Färjestad starter kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Visby står for den svenske lunsjomgangen mandag, og det er en riktig fin V4-omgang som venter. Her er det fyldige felter, mange vinnerkandidater, og det kan bli en fin utbetaling for de som får fire riktige. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 8 Hotblooded Tooma – Kan være storskrellen i innledningsløpet. Er nemlig klart bedre enn raden, og den ligger virkelig i skorpen. Er kolossalt kjapp fra start, og nå sist fulgte den bilen til tet. Fikk deretter rygg leder, og på oppløpet ble den sittende bom fast med alt igjen. Distansen passer bedre nå, og vi roper et varsko!

V4-2 : 13 Arn Hammering – Er stjernen på visbytravet, og den har altså vunnet 17 av 26 løp på denne banen. Er i en fantastisk bra form, og går alt riktig for seg kommer det normalt en ny seier. Er en veldig motivert tipsener, og også en mulig banker. Vi tar dog med en formtoppet 14 Dooleys på de litt større bongene.

V4-3 : 13 Nicegift C.C. – Er bedre enn raden, og her kan fort årets første seier komme. Den var strålende i nederlaget nest sist, mens den nå sist spurtet knallsterkt nedover oppløpet etter å ha havnet for langt bak underveis. Spor 13 i en sportrapp er et bra spor, og med flyt må den være aktuell. SPILLES!

V4-4 : 8 Irina K. – Fikk det etter et tøft opplegg sist, og det er klart at det gjør oss noe usikker. Er dog veldig bra på sitt beste, og her er det med få unntak billig i mot. Har normalt en flott sjanse i et løp som dette, og vi iler til med tipsnikken. Bak denne er løpet meget utfordrende, og en bred gardering kan være smart.