Flotte sjanser for Neuroth

Caesara og Jan-Erik Neuroth er blant favorittene i V4-3/V5-1 på Bro Park i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er vel i gang med en glitrende uke med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten.

Men før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik tirsdag som innledes med V4-lunsj i Halmstad. Til kvelden er det tre stevner som skal avvikles. Bro Park byr på flere storløp og både V4 og V5-spill. Her hjemme byr Momarken på en flott V65-omgang og i Eskilstuna skal Nettavisens formsterke samarbeidspartner Snoken prøve å følge opp sine suksesser fra søndagens V75 på Jägersro og mandagens V64 på Mantorp.

Spennende SM-dag på Bro Park

Tirsdag kveld er Bro Park vertskap for riktig fine løp. Det er SM-dag, og både Niels Petersen, Wido Neuroth og Cathrine Erichsen har med seg sterke kandidater. Ikke minst i to toårsløp ser sjansene gode ut. Det dreier seg om V4-3/V5-1 og V4-4/V5-2, og de norsktrente hestene er alle i favorittsjiktet. Neuroth-duoen 9 Appel La Legende i V4-2 og 7 Caesara i V4-4/V5-1 aller mest betrodd, men det skiller nok ikke så mye. Mange har startet veldig lite og kan ha mye å gå på, men våre håp har i hvert fall imponert på hjemmebane.

I SM for sprintere var vår stjerne Captain America aktuell. I fjor var han overlegen ,og trolig hadde han vært det samme i år. Nå blir treårige 3 I Kirk favoritt, men Niels Petersens 1 Tertian i V5-3 er et klart motbud. Dette blir en lås for oss. Ellers er det nok av utfordringer, og av erfaring pleier det å bli fine penger påSM-dagen.

