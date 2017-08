Frekke objekter til lunsj

Kenneth Haugstad er aktuell i lunsjen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Det blir som vanlig lunsj fra Sverige først, og V4-løpene fra Eskilstuna starter kl.12.20. Drammen står for den norske lunsjen, og V5-1 er i gang kl.13.40. På Klosterskogen er det jackpot i V65-spillet, og her starter V65-1 kl.18.50. På Øvrevoll kl.19.25 byr man så på en svært spennende internasjonal V65-jackpot.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna byr på en herlig V4-omgang i lunsjen, og treffer vi på noen av våre godbiter, ja, da blir det flotte V4-kroner å hente! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 9 Cosmo Frazer – Her blir 7 Handsome Pelle hardt betrodd, og det er nok også den beste hesten. Dog er vi noe usikker på skallen til denne, og den trakk seg vel mye tilslutt sist. Blant flere mulige godbiter så velger vi å varsle litt for en hest som er helt uspilt. Tredje sist er den utrolig tapper etter et tøft opplegg, og vi gav den et klart pluss i kanten. Nest sist blir det galopp, mens den nå sist blir sittende bom fast som pigg i kulissene. Har null problemer med å gå en 14-tid på distansen, og fra et interessant smygspor skal den passes!

V4-2 : 6 Il Nostro – Småskummelt hoppeløp hvor vi byr på en mulig godbit. Hesten som vi plasserer først debuterte for Djuse sist, og den var knallgod direkte. Feiler fra start, men opphentingen var ekstremt bra. Vi hadde 14,0/1900m på klokken, og den var ikke helt tom på det. Er muligens enda bedre med denne blåseren i kroppen, og feilfritt kan den umulig bli lett å ha med å gjøre.

V4-3 : 4 El Cantante – Er en unntakshest, og hadde denne fått holde seg skadefri, ja, da hadde den vært i eliten. Var meget god i comebacket sist, og den jogget 15,3/2640mv med krefter igjen. Skal normalt være enda bedre nå, og favoritten er motivert.

V4-4 : 10 Paradiziac – Vant tre løp i fjor, og to av seirene gav «fett» betalt i lukene. Skulle den vinne nå, så snakker vi også om høye odds i totoen. Var ordentlig positiv etter pause sist, og den spurtet sterkt nedover oppløpet. Var ikke tom i mål, og den varslet form. Er vass på speed, og med tempo kan den sjokke. OBS!