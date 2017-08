Gå ikke glipp av storskrellen i lunsjen

Amazing S.H. og kusk Herman Tvedt. Mandag kommer de ut på Färjestad. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Bjerke: V4-lunsj med Tengsareid

Oddstips 1: Tøff bortekamp i vente for Valsvik

For veldig mange er dette en av årets viktigste uker, og det er slett ikke uten grunn. I dag, i morgen, og onsdag er det nemlig duket for kval til klasseløpene. Her skal våre beste 3+4-åringer forsøke å kvalifisere seg til Kriterium og Derby. Når det gjelder spillet så er det også mye å glede seg til. Bjerke byr på SUPERONSDAG, og bonuspotten på over en million fordeles til alle med riktig V76-rekke. Lørdag er det V75-JACKPOT på Klosterskogen, og også her ligger det over en million ekstra i sjuerpotten.

V4-opptur på Sørlandet 26. august! Kr.896 ble til Kr.9 112!

Undertegnedes V75-tips til hjemmebanen denne lørdagen var rett og slett ikke gode nok, men i V4-spillet gikk det heldigvis betydelig bedre. Det ble nemlig fullklaff for V4-bongen på Kr.896, og utbetalingen her ble deilige Kr.9 112,-. PS. En av dagens virkelige godbiter, Stram Vaier, var en vinner i finalen!

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad knaller i gang V4-uken med en interessant V4-omgang. Vi byr blant annet på en storskrell som vi likte godt etter pause sist, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 4 Pablo Andover – Blir hardt betrodd i innledningen, og det er fortjent. Den satt bom fast på en 12-tid nest sist, og nå sist slo den enkelt en såpass god hest som El Cantante. Følger bilen fra start, den får normalt gratis tet, og på en bane som Färjestad er da mye gjort. Motivert favoritt!

V4-2 : 7 Witty – Småskummelt hoppeløp, og her er det mange aktuelle vinnerkandidater. Draget vårt hadde kun 3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er for lite. Så nemlig smellfin ut etter pause sist, og den klatret omtrent over hestene foran som fastlåst i mål. Er en 3-åring under utvikling, og feilfritt skal ingen føle seg for trygge. KAN SKRELLE TIL!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 7 Hope Of Joy – Normalt vinner 4 Ferry Boko dette løpet fra tet. Har stigende form, og var positiv sist via 12,9 s 1000m Dog er Hope Of Joy det store objektet i dette løpet. Vi snakker om en traver som har hatt ALL UTUR i verden på slutten, og den er MILEVIS bedre enn raden. Nå sist kjørte Anders Göstasson, og han bakket seg sist direkte. Hope Of Joy avslutter imidlertid helt enormt via drøye spor i den siste svingen, og innsatsen var knallgod! Magnus Jakobsson opp er et solid pluss, og med flyt kan det være duket! PASSES!

V4-4 : 10 You To Neat – Avsluttet knallsterkt mot veldig gode hester nest sist, og den varslet toppform da. Nå sist var den helt overlegen i langt billigere omgivelser. Er i toppform, og med bare litt tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. MÅ BARE SPILLES!