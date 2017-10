Gå ikke glipp av superobjektet i lunsjen

Romme er først ut denne tirsdagen, og her venter det V4-lunsj kl.12.20. På Forus skjer dagens klare høydepunkt, og det er altså JACKPOT i V65-spillet denne kvelden. Kr.398 824 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene fra Stavanger begynner kl.18.50. Jägersro er sist ut denne tirsdagen, og her starter V64-1 kl.19.25.

Hver dag prøver vi å jobbe frem de beste objektene i omgangene som blir servert til både Norge + Sverige. I går på Leangen serverte vi feks 3-valget Pave Loma som en godbit mot en av dagens tyngste favoritter, og følgende info ble gitt:



V65-5 : 9 Pave Loma – Var GOD i nederlaget bak Mofaksan på fredag, og vi likte det vi fikk se da. Lange tillegg betyr mindre i små felt som dette, og normalt vil Pave Loma ha god kontakt det meste av veien. Da bør den faktisk spurte ned denne gjengen, og vi plasserer den knepent foran 2 Rebekka.

Nicegift C.C. (2-valg) var en lekker tipsener i lunsjen til Visby mandag. Nå har vi jobbet frem nye herlige ideer til Romme, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 2 Slettvoll Elli – Her skal man virkelig være på vakt, og vi roper et stort varsko for en hest som neppe blir mye spilt. Slettvoll Elli har gjort to løp etter et veldig langt avbrekk, og det har vært to løp for den nye treneren. Den feiler med krefter igjen i den siste svingen nest sist, og den hadde travet en lav 29-tid på dagens distanse uten den galoppen. Nå sist feiler den som klink ned mot siste sving, og den varslet en ytterligere forbedring. Blir enormt kuskeplusset med Kaj Widell på tirsdag, motstanden skremmer ikke, og denne må bare spilles nå. DAGENS BESTE SKRELLOBJEKT!

V4-2 : 4 Kemas Barolo – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er ordentlig pågang. Sist gikk den HELPIGG i mål etter sene luker, og den var hårfint bak i mål. Trykker seg til tet nå, og siden er dette hesten å slå? Er verdt et forsøk mot den store favoritten.

V4-3 : 4 Sister Morphine – Fyker til tet, og siden er dette løpet over? Vi snakker her om en bra hoppe, og henger den bare sammen i travet så skal de andre få kjørt seg. Nå sist fungerte den ikke som best, men med tanke på det korte oppholdet regner vi med at den er tilbake i en utmerket skikk her. Ulf Ohlsson opp er spennende, og dette dreier seg om en soleklart motivert favoritt.

V4-4 : 2 Ryan Kronos – Kommer ut etter en liten pause, og vi går til på den direkte. Har nemlig en ordentlig bra grunnkapasitet, og en billigere oppgave enn dette kan den knapt nok få. Dette er rett og slett en drømmeoppgave for Ryan Kronos, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter pausen skal mulighetene være gode. VÅR TIPSENER!