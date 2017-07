Galopp med bare kvinnelige jockeyer

Svenske Sara Slot (som her vinner med Fuego på Øvrevoll) er den ene av to svenske ryttere som er med i VM på Bro Park tirsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi er vel i gang med en fantastisk trav- og galoppuke, men denne uken er det uten tvil travet som byr på de største høydepunktene. Jarlsberg travbane byr på trav fire dager til ende og innleder sin store sommerhelg med V65 der treåringene står i fokus torsdag kveld. deretter går det slag i slag med V75 både lørdag og søndag og en drøss med storløp. I tillegg er det internasjonal V75 fra Halmstad torsdag kveld, der den tradisjonsrike Sprintermesteren er hovedoppslaget.



Men før den tid skal vi også gjennom en meget innholdsrik tirsdag som innledes med V4-trav fra Axevalla. Tirsdag kveld skal hele tre baner i sving. Her hjemme er det V65 fra Momarken, mens Bollnäs byr på enda en stor kaldblodsdag og V64-spill. I tillegg er det V4 og V5-galopp fra Bro Park. "Lady Jockeys’ Thoroughbred World Championship". Og det mesterskapet utgjør fem av de seks løpene som avvikles på Bro Park, det siste er også forbeholdt kvinnelige ryttere.



V4 starter først og har spillestopp kl 18.10, mens V5 som omfatter de tre siste V4-løpene og har to egne løp har spillestopp kl 18.40.



Vurderinger fra Birger og Morten:

Tirsdag ris samtlige seks løp a kvinnelige jockeyer og skal kjempe om "Lady Jockeys’ Thoroughbred World Championship". Det er verdensklasse på kvinnene, men de fleste kjenner ikke banen og hestene de sitter på. Vi har ingen banker, men den som kanskje er nærmest, er 3 Free Zonei V4-1. Han var ikke så mye slått av Captain America i det store sprintløpet for et par uker siden.

Nora kan vinne V5-4

I V5-4 møter vi noe av det svakeste vi har sett på lenge (dette er samtidig det eneste løpet som ikke inngår i VM). Seks av hestene har ikke en premie på raden, og norske Nora Hagelund Holm har en fin sjanse på 3 My Alibi i dette løpet. Hun er som mange sikkert vet datter av trener Steinar Hom.

