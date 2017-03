Galoppsøndag fra Bro Park

Elione Chaves (her med Split Personality i et løp på Øvrevoll i fjor) er naturligvis på plass på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran. Søndag er det klart for premiere for nysatsingen V75 søndag som erstatter V64 Grand Slam. Søndag er det også klart for galopp på Bro Park med både V4 og V5 på plakaten. I tillegg er duket for internasjonal V65 i Harstad søndag kveld.

Tips og vurderinger til Bro Park av Birger og Morten:

Tidligere i uka var det vårløsning på Bro Park. Rapportene de to siste dagene har vært mer positive, og troen er stor for at det skal kunne gå an å avholde løpene.

Spennende etter vinterhvile

Etter syv uker uten galopp i Skandinavia, er det søndag klart for løp på Bro Park. Det er både V4- og V5-spill, og vi får trolig noen klare favoritter. 3 Red Hot Chili i V4-1 var knallgod før pausen. Står nå litt hardere til, men er en riktig favoritt. Kanskje er de to veteranene 2 Falmouth Bay og 4 Mister Admiral verst i mot? De har gått bra på denne årstiden før. Vi synes uansett V4-1 er åpent og betaler for samtlige seks startende på de litt større V4-forslagene.

Bør slå denne gjengen

I V4-2/DD-1 møter 7 Glad Bear langt lettere motstand enn han pleier. Vekten er høy, og hesten som vant det norske kriteriet i 2011, har ikke startet på sprint på noen år. Går han opp mot beste form, skal han vinne i dette enkle selskapet og vi bankerspiller hesten på de to minste V4-forslagene og i DD-spillet blir også 7 Glad Bear vår banker.

Favoritt i V4-4 blir nokså sikkert 4 Callac. Siste start var i England for snart to år siden, så han er kanskje like mye en stor outsider. Skulle han gå til formtallet 74, vinner han lett. Men akkurat det tviler vi litt på.

Merk forøvrig at de to siste V4-avdelingene inngår i V5-spillet og utgjør V5-1 og V5-2. I V5-spillet spiller vi uten banker og byr på en dobbeltbanker i V5-4.

I V5 tror vi hardt på duoen 2 Sliceoflife og 1 Enge River, og disse to blir da også vår dobbeltbanker i V5-4.

