Gnistrende galopponsdag i Malmø

Jhannah Stolt (som her vinner med Blues Mostly på Øvrevoll) rir Nettavisens V4-banker på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er inne i en fantastisk påskeuke og høydepunktene står i kø innen travsporten. Det er naturligvis Klosterskogens store V75-omgang førstkommende lørdag, som er den aller største sportslige og spillemessige godbiten. Men det er også stor jackpotomgang i V76 på Bjerke onsdag kveld med 1 080 076 kr ekstra i sjuerpotten.

I tillegg til den store millionjackpotten på Bjerke onsdag i V76-spillet, er det også duket for et meget flott galoppstevne på Jägersro galoppbane i Malmø. Det er både V4 og V5.

Vurderinger til Jägersro av Birger og Morten:

Lås på tre i V4-3

På V4-forslagene på Nettavisen, satser vi på en trio i V4-3. 8 Avoriaz har en fin oppgave. Han skal imidlertid gå med jernsko, og derfor setter vi 1 Itsakeeper først sammen med Jhannah Stolt. Og denne er så spennende at vi drar til med bankerspill på 1 Itsakeeper i DD-spillet. I tillegg til 8 Avoriaz tar vi også med 2 Lomax på V4-forslagene her på Nettavisen og tror at disse tre hestene gjør opp om seieren i V4-3.

Flott V4-1

I V4-1 møter vi riktig bra hester. Halve feltet var treåringer i fjor, som nå møter eldre hester. 2 Free Despatch var enorm i fjor, men skal forsvare formtallet 91. Han er 11 kilo hardere ut mot 5 Funinthesand fra sist de møttes, og det er en betydelig forskjell. 7 Castillo har åpnet 2017 på beste vis, men den nevnte trioen skal gi en del vekt til konkurrentene og derfor garderer vi bredt i V4-1.

Dobbeltbanker i V5-2

I V5-spillet spiller vi bankerfritt og byr på dobbeltbanker i V5-2. 1 Margaux og 5 Zewina Zaid skiller seg litt fra de øvrige i dette løpet og bør være et bra lås.

Forøvrig møter vi flere lovende treåringer i både V5-1 og V5-5. Våre favoritter i de to løpene blir 3 The Danish Girl og 7 Plata O Plomo. Sistnevnte debuterer, men trener Fredrik Reuterskiold har høye tanker om den amerikanske vallaken.