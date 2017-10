Gnistrende V4-lunsj med godbiter på menyen

Ulf Ohlsson er aktuell i lunsjen mandag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

V5 Bjerke: Lunsj med Hamre

En meget innholdsrik mandag venter, og allerede kl.11.10 er vi i gang. Da byr Bjerke på Fransk Lunsj, og det skal som vanlig spilles V5. Deretter er det Rättvik sin tur, og kl.12.20 blir det V4-lunsj på den banen. Drammen står for den norske V65-omgangen, og løpene i Drammen begynner som vanlig kl.18.50. Halmstad er sist ut, og V64-omgangen fra Halmstad sparkes i gang kl.19.25.

Rättvik byr på en knallfin lunsj denne mandagen, og dette er virkelig en omgang vi liker. Vi jakter opptur med flere frekke ideer, og en dobbeltbanker i finalen som vi tror hardt på.

V4-1 : 2 Perfect Prince – Det er ELENDIG klasse på innledningsløpet denne mandagen, og dette kan nesten regnes som en ren jakt. Vår ide er fakta ikke så verst, og den gikk OK i kulissene sist. Nå står den i drømmesporet, den er sikret et bra opplegg, og den kan skrelle til i omgivelser som dette. Kusken er ikke enkel å sveive inn, men kusker som dette går det å spille når de får perfekte spor. OBS!

V4-2 : 1 Spik Vilja – Har drømmebetingelser foran seg nå, og den er spillbar. Monteløpet sist ser vi bort fra, men nest sist satt den altså bom fast med vinnerkrefter på tanken. Følger bilen fra start, den er sikret et bra opplegg, og mot helt riktig motstand så må den bare prøves! Senker favorittene?

V4-3 : 7 Azarayah Ridge – Veldig dårlig klasse, og dette trenger ikke å være helt lettløst. Dog kan vår klare ide være den billige løsningen, og det er en banker for de som ønsker å spille frekt. Den gikk enormt i kulissene etter galopp sist, og på en dårlig bane viste klokken 12,1 s 900m… Gangen før var den meget tapper i nederlaget. Har funnet toppformen, og mot denne gjengen tror vi på en SOLID MULIGHET!

V4-4 : 5 Sugar Daddy – Vi tar med to hester i finalen, og går altså ikke ALL IN på den blytunge favoritten. Sugar Daddy vinner nok dette løpet om den er på topp, men er den på topp etter en hard sesong? Var nemlig ikke mer enn den måtte være sist, og muligens er den litt på hell etter en strålende sesong. Vi tar derfor med formbomben 6 Mr. Perfect. Denne avsluttet enormt sterkt sist, mens den satt fast både nest + tredje sist. Har funnet formen nå, og den kan gjøre dette tøffere for favoritten enn hva mange tror. OBS!