Gnistrende V4-omgang fra Sverige

Ove A Lindqvist er aktuell i lunsjen torsdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En helt strålende torsdag venter, og her er det litt av hvert å gripe tak i. Moroa er i gang kl.12.20, og det er V4 fra Skellefteå som er først ut. Deretter blir det lunsj på Bjerke, og her starter V5-spillet kl.13.40. Banen som vi tok kassen på i fjor, Klosterskogen, byr så på et herlig V65-spill kl.18.50. Høydepunktet denne torsdagen skjer på Øvrevoll, og her er det altså jackpot i V65-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Vi spekulerer mot samtlige favoritter i dagens V4-omgang, og vil du kjøpe "feige bonger", ja, da kan du bare slutte å lese med en gang. Vi byr nemlig på hete objekter, og i denne lunsjen har vi klare ambisjoner om å ta virkelig for oss! Ta rygg på følgende:



V4-1 : 7 Höwings Undercover – Småskummelt innledningsløp, og her trenger det opplagt ikke å være helt enkelt. Vår ide fikk en elendig start sist, og havnet blant de siste. Lukene kom mot oppløpet, og den spurtet fint tilslutt. Virker å være litt pågang, og Sandra Eriksson opp er spennende. Prøves som en frekkis!

V4-2 : 4 Starelv Odin – Er det beste spillet i lunsjen torsdag. Den spurtet helt enormt etter sene luker nest sist, og den FLØY over mål da. Kom ut etter pause sist, og det ble galopp direkte. Gjør en voldsom opphenting, den spurter solid nedover oppløpet, og vi hadde 25,3/2000m på klokken. Taper neppe om alt går riktig for seg!

V4-3 : 10 Happy Hayley – Et meget spennende sprintløp, og her har flere klare ambisjoner. Draget vårt kommer ut etter pause, den har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den skal bli meget spennende å følge i hendene til Sandra Eriksson. Ingen løper fra denne om den er som best, og vi roper et varsko!

V4-4 : 9 Almfaks – Har gjort to bra løp etter galopper på slutten, og det er snakk om en hest som er klart bedre enn raden. Er noe tøft ute grunnlagsmessig her, men Almfaks er bedre enn grunnlaget sitt, og den skal duge godt i en feilfri utgave. Plasseres knepent først i en VIDÅPEN finale!