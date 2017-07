Godbiter er pågang til lunsj

Johnny Takter er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vaggeryd er først ut denne onsdagen, og her blir det V4-lunsj med start kl.12.20. Det desiderte høydepunktet skjer uansett på Bjerke hvor det i dag er SUPERONSDAG. Det betyr at bonuspotten på vel 600 000 skal ut til alle med syv riktige. V76-løpene på Bjerke starter kl.19.00.



Det er Vaggeryd som står for V4-lunsjen onsdag, og det er en småspennende omgang vi har foran oss. Vi har som vanlig funnet flere underspilte objekter i omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 1 Digital Archive – Var knallgod i vinter hvor den blant annet vant i V75. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot storformen igjen. Vant lett etter tidlig tet sist, og det ble da avsluttet i 12-fart. Er meget kjapp i vei, og selv om innersport på en bane som Vaggeryd ikke er et pluss så skal mulighetene for tet være gode. Taper normalt ikke dette løpet fra spiss, og det er snakk om en veldig motivert favoritt.

V4-2 : 2 Blue Snapper – Er MYE bedre enn raden, og det er denne hesten som er spennende i et ikke altfor tøft løp. Sist var den med på litt kjøring innledningsvis før det ble rygg leder. Gikk HELPIGG i mål etter altfor sene luker, og den så ordentlig bra ut i hendene på Kevin Oscarsson. Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og med flyt må den være spennende. OBS!

V4-3 : 4 Bravo Qira – Småskummelt hoppeløp, og her vrimler det av vinnerkandidater. Vi prøver oss med en fra dypet, og Bravo Qira trenger ikke å være helt borte her. Gikk en OK sisterunde sist, og da hadde vi 14,7 s 800m på klokken. Blir nå kraftig kuskeplusset med Kim Eriksson, og det skal bli spennende å se hva han får ut av denne. Settes knepent først i et løp som vi garderer med en del hester!

V4-4 : 2 Dynamic Raja – Imponerte veldig i debuten for Ola Samuelson sist, og den kom alene til mål etter 13,7 s 800m i sølen. Gikk altså 16,2/2140mv på en bane som var alt annet enn rask. Er muligens enda bedre nå, og den skal bli utrolig spennende å følge i tiden fremover. Har MYE inne, og den må være spillbar her!

