Gråberg fortsatt i hetluften

Per Anders Gråberg (som her vinner med topphesten Ruler Of Course på Øvrevoll i fjor) har en rekke flotte vinnersjanser under søndagens galoppløp på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Charlottenlund (frist 14.30): Fantastisk flott V75-omgang

Oddsdobbel søndag: Tottenham fullfører med stil

Oddssingel Premier League: Liverpool kan rote det til igjen

Oddstips Ligue 1: Frekk singel og frekk dobbel

Tippetips: United har gitt opp topp fire



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en fantastisk fin søndag vi har i vente med en strålende V75-omgang fra Charlottenlund som det store spillemessige og sportslige trekkplasteret. V75-omgangen har spillefrist kl 14.30, og forut for denne er det også en egen internasjonal V4-omgang på Lunden med start kl 12.45. I tillegg til stordagen på Charlottenlund, byr søndagen på V4/V5 galopp fra Bro Park søndag og en herlig internasjonal V65/V5-omgang på Sørlandet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Merk løpsstart kl 18

I denne artikkelen skal det handle om søndagens galoppløp på Bro Park. På grunn av storløpsdagen på Charlottenlund er det stevnestart søndag kveld på Bro Park i dag. V4-spillet har spillestopp først kl 18.00, mens V5-spillet har spillestopp kl 18.55.

På Klampenborg var vårt hovedobjekt for dagen, 11 Lady Of Course, i V4-4/V5-2 langt under pari for dagen, og da var det game over. Betydelig bedre gikk det for Nettavisens galopptips til den store jackpotomgangen i V65-spillet på Øvrevoll torsdag kveld.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag.

Vurderinger til Bro Park søndag av Birger og Morten:

Det er små felter, og det ser dessuten relativt greit ut i V4-spillet på Bro Park søndag. Den vi tror aller mest på i V4, er 4 Skyhawk i V4-2. Hun har møtt gode hester i sine løp, og motstanden denne gang er mye enklere. Vi bankerspiller på det minste V4-forslaget, men tar med 1 Express Manhattan på det mellomstore V4-forslaget.

Den største bøygen søndag kveld er nok V4-4. I dette amatørløpet er det ikke lett å forutsi utfallet. 3 Top Scene er nesten alltid nærheten, men finner ofte en som er for god.

I V5 er det mer åpent, selv om 9 Taaiqoon i V5-5 har et veldig fint løp. Sammen med formsterke Per-Anders Gråberg blir denne vår V5-banker på forslagene her på Nettavisen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen