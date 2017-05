Gråberg sørger for ny galoppsuksess

Per Anders Gråberg vinner det sjette løpet med Niels Petersen-trente The Kid på Øvrevoll 4. mai. Lørdag har samme duo V4 og V5-bankeren til Nettavisen på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En vidunderlig trav- og galopphelg står foran oss med herlige V75-omganger både på Biri lørdag og på Charlottenlund søndag med Copenhagen Cup som det store trekkplasteret. Men også på galoppfronten er det aktivitet i helgen. Som vanlig på denne årstiden er det V4-galopp fra danske Klampenborg på lørdags ettermiddagene, mens det faktisk er kveldsgalopp fra Bro Park søndag med både V4 og V5 på menyen.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag.

Gråberg/Petersen har en vinner

Årets første klassiske løp i Skandinavia avholdes på Klampenborg lørdag. Mowerina løb er det samme som vi kaller 1000 Guineas, et løp for treårige hopper. Vi tror på norsk seier. Niels Petersens gode 11 Lady of Course slet med den løse banen på Øvrevoll i årsdebuten. På de siste 300 meterne gikk det unna, og hun hentet ti lengder på vinneren Color Me Crazy. Sistnevnte var deretter knallgod til seier sist søndag i Gøteborg mot stjernen Victor Kalejs. Galoppløp er ikke alltid matematikk, men vi tror 11Lady of Course vinner og all den tid dette løpet både er V4-4 og V5-2 bankerspiller vi hoppa i både V4 og V5.

I V5-5 spiller vi også 1 Mr West banker på de to minste V5-forslagene . Han er en ren gresshest. To seire og en annen på gress, seks starter som langslått på sand. Det er normalt 5 Skyfall imot og denne tas med på det største V5-forslaget på Nettavisen.