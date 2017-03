Grønt lys fra Hamre

Frode Hamre kunne bokføre fire stallseire i V75 på Drammen lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig torsdag står foran oss og den innledes med lunsj, internasjonal sådan, på Bjerke. Det er både V4 og V5 på programmet og hver torsdag i mars byr Bjerke/Momarken på den såkalte Dagens Rett med V4 og V5. Det betyr at svenskene spiller sammen med oss og sist torsdag på Momarken endte V4-omsetningen på flotte 1 867 958 kr, mens det ble omsatt solide 817 348 i V5-spillet. I tillegg til dette byr torsdagskvelden på V65 fra Klosterskogen og jackpotomgang i V64-spillet i Eskilstuna der det ligger 1 211 947 SEK ekstra i sekserpotten.

Hamre med nye yankeer

Frode Hamre opplever en helt eventyrlig flyt med sine stallhester for tiden og i Drammen lørdag tok Hamre-hestene fire seire i de sju V75-løpene. Torsdag presenterer han to nykommere, og begge er amerikanske. Hamre er veldig optimist med den ene av dem og den blir også vår V4-banker torsdag.

Det handler om fireårige 4 Goin To The Limit som norgesdebuterer i V4-2/DD-1. Frode Hamre forteller om en knallfin hest, og er superoptimist på forhånd. Det er sjelden Frode tar feil i sine forhåndsanalyser og motstandsmessig ser det dønn riktig ut på forhånd. Det er nok bare å ta rygg på Frode her og 4 Goin To The Limit bankerspilles i V4-2 og naturligvis også i DD-spillet.



Hamre også i V4-1?

Også i V4-1 presenterer Frode Hamre en norgesdebutant i form av 12 Curious De Vie. Det er også en fireåring fra USA, men i motsetning til Goin To The Limit, så er denne ustartet men får et straffegrunnlag på 200 000 kr. Frode mener han er seiersklar på direkten, men fra tolvtespor, er det ikke så opplagt. 2 Millmessi og 11 Alfred Nosto er klare motbud til denne yankeen.

Heikki får sjansen nå

Travamatøren Henrik Kulblik er stort sett forbundet med kaldblodshester,men for noen måneder siden handlet han inn 6 Progression. Hesten debuterte for Kulblik i et lunsjløp for noen uker sider, men Kulblik valgte et defensivt opplegg underveis og hesten ble sittende bom fast over mål. Om ikke annet så virket hesten myk og spenstig. Torsdag blir det nok mer offensiv kjøring og i et meget jevnt felt i V4-3, setter jeg Progression først på min rangering. Dog tar jeg med alle 12 hestene på det største V4-forslaget.

Vidåpent også i V4-4

Minst like vrient er det i V4-4 som også er V5-2. Det er et løp som er stengt på 500 startpoeng og ingen er sjanseløse. Jeg tar med alle ti startende på det mellomstore V4-forslaget.

Litt om V5-løpene

V5-1 og V5-2 er identisk med de to siste V4-løpene og som nevnt ovenfor er det meget åpne løp. I V5-spillet finner jeg min banker i V5-5.

Mer suksess for Kringeland Eriksen

Den ferske travtreneren Johan Kringeland Eriksen har en meget fin stallhest i 1 Kringeland Enok som står med fire strake seire. Hesten har en meget fin oppgave i V5-5, og selv om førstesporet er litt sjanseartet, er det et lite felt, så det ordner seg nok med åpning. På kapasitet er han best i V5-5 og jeg bankerspiller 1 Kringeland Enok i V5-spillet.



Hvem vil mest?

V5-3 er et kaldblodsløp over sprint med max 500 startpoeng. De fleste av de startende her har sin styrke på startsiden og er ikke like bøse mot mål. 1 Major Stjernen forsvarer nok innersporet og på en god dag kan han lede dette hele veien. Min knepne favoritt.

Hamre eller Filip?

Frode Hamre kan få en strålende lunsj på Bjerke torsdag og også i V5-4 kjører han spillefavoritten. 7 Angelina Hall gjorde en helt okey debut for stall Hamre på Bjerke for halvannen måned siden, men heller ikke mer. Motstanden er billig i V5-4 og normalt er det formsterke 4 Filip Filiokus imot.