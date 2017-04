Hagmyren byr på en fyldig lunsj

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:



V65 Ålborg lørdag kveld: Superklaff - nesten 800 000 kr innspilt

Eventyrlig klaff i Ålborg - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hagmyren sparker i gang en ny spennende travuke! Høydepunktet denne uken skjer på Bjerke førstkommende lørdag, og her blir det altså GULLJACKPOT i V75-spillet. Når det gjelder dagens V4-omgang til Hagmyren så er den interessant, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 3 Järsvsöodin – Er en veldig fin 4-åring, den står med stolpe i programmet, og den blir knallhardt betrodd. Har en stor sjanse om den leverer som den skal, og trolig dreier dette seg om tidlig tet og slutt. Vi velger dog å varsle litt for 15 Brenne Brakar som neppe blir veldig mye spilt pga en dårlig rad. Dette er en veldig grunnkapabel 4-åring, og den var altså fjerde i Norsk Travkriterium i fjor. Er mye mer herdet enn den store favoritten, og den skal bli spennende å følge her. Ble grovt sjenert til galopp i årsdebuten, og det var ikke hesten sin feil at den galopperte. Kan vinne dette om ikke favoritten leverer på sitt beste.

V4-2 : 6 Like Lightning – Har en skreddersydd oppgave foran seg, og skulle den komme seg foran, ja, da er nok dette løpet kjørt. Er veldig kjapp ut på volte, og den har løst lynraskt ut fra et tilsvarende spor tidligere. En liten pause har nok kun gjort den godt, og fra slike betingelser som dette må den bare spilles. Motivert!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 14 Reggae Hall – Hadde denne vært i toppform så hadde det fort dreid seg om en banker. Er nemlig ordentlig bra på sitt beste, og distansen takler den bedre enn de fleste. Har kanskje ikke vært helt på topp de siste gangene, og det er derfor litt verdi i å spekulere nå. 15 Persos Bojje – Vi har respekt for hestene til Nicklas Westerholm, og de pleier alltid å være godt forberedt etter pause. Persos Bojje elsker lange løp, og den duger her om den leverer på sitt beste direkte. Tas tidlig på som et frekt objekt!

V4-4 : 4 Bicc’s Lamborghini – Fullførte fint i årsdebuten, og den var positiv der. Har møtt klart bedre hester enn dette tidligere, og den er veldig aktuell her om den bare har løftet seg litt med denne blåseren i kroppen. Motstanden kan knapt nok bli billigere, og vi går for denne som et mulig supersjokk i finalen! OBS!