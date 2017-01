Hamre har V4-bankeren

Frode Hamre og Euroncandidcamera. Torsdag kommer de ut i V4-4. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Årets første ordentlige luketømming på Leangen kom denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var vår tipsener, og sjokket Dreamstile (7-valg), var ikke glemt av oss! Nettavisens mellomste forslag med en innleveringspris på Kr.450 satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte Kr.9 166,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 25-andelslag!



Lerum med sterke V64-tips til Umåker 15. januar!

V64-tipsene satt bra denne søndagen, og vårt forslag på Kr.432 satt som spikret. Bøygen for mange i denne V64-omgangen var supersmellen How Amazing Tooma (8-valg ), men den hadde vi med på kun tre hester... Wilda Tigern Jack var bunnsolid som vår banker, og nå har den virkelig funnet storformen! Utbetaling for bongen på Kr.432 : Kr.5 035,-!



Det er duket for en ny Dagens Rett-omgang i Norge, og Jarlsberg står for løpene. På papiret er det sterke favoritter i V4-spillet, og vi velger derfor å gange våre bonger med to. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 2 Gary Hoist – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og det må dreie seg om en STOR mulighet. Har blitt matchet i langt tøffere omgivelser enn dette på slutten, og den har gjort fine løp. Dette er en traver som Kari Anne Knutsen har gjort en strålende jobb med, og den er klart forbedret i hennes regi. Ypperlig spor bak bilen, og vi hadde banket om distansen hadde vært lengre. Nå nøyer vi oss med å si at det er snakk om en soleklar utgangshest, og vi må bare ha GOD TRO på denne favoritten!

V4-2 : 5 Wayne Brogård – Var solid i debuten for Kari Anne Knutsen sist, og den kneblet den klare favoritten til slutt da. Lever på sin store styrke, og feelingen er at denne har for lite penger på konto målt opp mot kapasitet. Er dog ikke helt stabil, galoppen er aldri langt unna, og vi tør derfor ikke å gå ALL IN på den. 10 Anastasia Dust – Satt fast i kval til Hoppe-Derby i fjor, og da var den hakk i hel på hester av et helt annet kaliber enn dette. Mistet så litt form, men nå virker den å være pågang igjen. Spurtet fint i kulissene sist, og da hadde vi 14,7 s 800m på klokken. Her er det billig i mot, og viser den tilsvarende takter som sist så er den med å kjemper om førsteplassen. OBS!

V4-3 : 3 Super Joe – Har vært ute i endel monteløp på slutten, og den har kun vært helt OK i den stilarten. Med vogn i V75 nest sist er den fakta ekstremt positiv. Avslutter der fortest av samtlige, og den hadde stor fart over mål helt ute ved gjerdet. Da møtte den mange klasser bedre motstand enn dette. Her har den en svært billig oppgave foran seg, sporet passer den perfekt, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. MOTIVERT! 12 Yentl – Er en av de beste hestene i feltet på ren kapasitet, og den går til mål når den er i form. Spurtet fint nedover oppløpet etter pause sist, og den var positiv. Det løpet gjorde nok veldig godt, og den er nok enda et hakk forbedret til denne starten. Ser man bort fra favoritten så skremmer ikke motstanden, og den kan overraske i omgivelser som dette. OBS!

Dagens banker:

V4-4 : 3 Euroncandidcamera – Har fått tre løp i kroppen etter at den kom inn på stallen til Hamre. Har gradvis blitt bedre, og sist vant den enkelt fra tet. Her blir det gratis tet igjen, ingen trykker opp noen fart, og sjansen for at Frode Hamre får gjøre akkurat som han vil med favoritten er stor. Vi spekulerer ikke, og går ALL IN i finalen!