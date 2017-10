Herlig galopponsdag på Jägersro

Nicolaj Stott (som her vinner Breeders Prize Sprint med Beaufort Twelve på Øvrevoll i fjor) rir Nettavisens favoritt i V4-2 på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: esteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En gnistrende trav- og galopponsdag står foran oss og onsdag kveld er det igjen klart for såkalt superonsdag på Bjerke. Siden det er siste onsdag i oktober, skal Bonuspotten fordeles på alle med sju rette. Det betyr 835 589 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi ha lunsjgalopp på Jägersro galoppbane, og der det står det både V4 og V5 på menyen

Fantomtips på Øvrevoll 11. oktober

V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr.

I forhåndsvurderingene var våre eksperter helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

Det ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll sist søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



Duo i V4-1?

V4-spillet er ikke lett å håndteres med på Jägersro onsdag. Vi tror dog hardt på en duo i V4-2, hvor formhestene 8 Saw Box Carlras og 9 Delayed Footsteps står alene på de to minste V4-forslagene. Men både 6 Mr Naughty Boy og 1 Half Tiger (som kan lede veldig lenge fra innerspor)blir med på de to største V4-forslagene.

I V4-3 stiller toppsprinterne 4 Land's End og 10 Only Bacan sterkt. Førstnevnte har vunnet alle sine fire starter i år. Nå er det tre måneder siden siste start, og vi setter Only Bacan foran på sin ferske form. 1 Trickbag er nærmest i mot for oss, men han må treffe starten fra innerspor.

Frekk DD-banker

V4-1 er veldig åpen, med hester som er svært ujevne i sin prestasjoner. Luringen kommer i V4-4/DD-2, hvor 6 Hurricane Emerald har et fint løp. Vinner ikke så ofte lengre, men her er forutsetningene perfekte. Så perfekte at vi tester et bankerspill på 6 Hurricane Emerald i DD-spillet.



V5-banker i siste

V5-spillet ser enklere ut. Vi gir 1 Zahara full tillit i finalen, og også i V5-1 bør det være mulighet å gå tynt. Da får vi råd til å gå et stykke ut i de tre midterste avdelingene.

