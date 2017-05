Herlig galoppsøndag i Gøteborg

Per Anders Gråberg (som her vinner med The Kid på Øvrevoll tidligere i mai) er i seiersstim og rir Nettavisens klare favoritt i V4-1 på Gøteborg galoppbane søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig en meget innholdsrik søndag både på trav- og galoppfronten. Søndagens innledes med V4-galopp fra Gøteborg galoppbane i Malmö med spillestopp kl 12.45 og etterfølgende V5-omgang med spillestopp kl 14.55. Så overtar Solvalla med V75Søndag med spillestopp kl 15.50 og til sist er det V65 på Biri med innleveringsfrist kl 18.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har vist strålende tipsform den siste uken, og da spesielt på de to siste V65-omgangene på Øvrevoll.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644

Vurderinger til Gøteborg av Birger og Morten

Før eventuelle strykninger koster det voldsomme 69 300 kroner for å "sikre" seg fire rette i V4-spillet på Gøteborg galoppbane søndag. Det er meget åpne løp, hvor vi håper at vi har noen gode luringer.

I V4-1 har 4 Afaal et fint løp. Han har gått bra på Bro Park i vinter og har alltid vært klart best på gress. De aller beste innsatsene har han levert nettopp i Gøteborg, og vi glemmer ikke at han slo Easy Road og Ragazzo. Da snakker vi om de to beste sprinterne i Skandinavia for et par år siden. Vi bankerspiller 4 Afaal på de to minste V4-forslagene på Nettavisen. 15 Miss Alicia har også prestert enorme løp på samme bane, og hun tas med det største V4-forslaget.

Ellers er det vrient og i V4-2 tar vi med alle 15 startende på samtlige V4-forslag.

Chaves med DD-bankeren

I V4-4/DD-2 må vi dog gå tynt og her trekker vi frem 8 Lion of Amphipolis og Elione Chaves. Hesten har ikke fungert på sand denne våren, men det siste gressløpet var enormt. Da ble han treer etter de norske stjernene Lord Divine og Pas De Secrets i St Leger på Bro Park. En liknende innsats nå er mer enn godt nok til gevinst og vi bankerspiller i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbeltbanker i V5-2

En interessant V5 møter spillerne i Gøteborg søndag. Det er flere klare favoritter, og vinner alle, blir det småpenger, men i galopp skal det som kjent svært lite til for at det blir penger. Fredrik Reuterskiold har to treåringer, som blir mye betrodd. 1 Amazing Prince i V5-2 og 7 Without Choice i V5-3 kan begge vinne. 1 Amazing Prince er en debutant og trener Reuterskiold har god tro. Vi ser i første rekke 6 Speciale Di Giorno imot og står på to hester i V5-2.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

.