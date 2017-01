Herlig internasjonal V4-omgang på Jarlsberg

Frivoll Borken og Dag Sveinung Dalen speeder inn til lett seier i V75-3 på Klosterskogen 7. januar. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende torsdag står for tur og som sist torsdag, er det duket for internasjonal V4 på Jarlsberg med forventet stor omsetning. I tillegg er det internasjonal V5-omgang som også forventes å ha bra omsetning. Torsdag kveld er det Bergen travpark som styrer V65-løpene her hjemme, mens Gävle er vertskap for de svenske V64-løpene.

Det er en meget flott V4-omgang som venter på Jarlsberg torsdag og riktig så fine spilleløp. Jeg lanserer min V4-banker i V4-4, det løpet er samtidig identisk med V5-2.

Borken tar sin andre strake

Hesten er blitt fire år og heter 2 Frivoll Borken. Bork Odin-sønnen innledet karrieren meget lovende som treåring og vant et løp i DNT's unghestserie på Biri i sin andre start 27. mai i fjor. Gode Troll Solen var toer i det løpet. Men utover våren og sommeren ble det ikke den forventede utviklingen på hesten, og han fikk en lenge løpspause. Kom tilbake i løpsbanen på Forus 17/12 i fjor i et ungdomsløp og ledet i det lengste da, men ble tatt ned av tøffingen og storfavoritten Kringelandtraven mot mål. Fulgte så opp med å lede Kaare Krosbys minneløp på Momarken i romjulen i det aller lengste, men ble tatt ned av Solkongen på de siste metrene.

Seieren kom dog i et V75-løp på Klosterskogen 7. januar. En alltid like taktisk klo Dag-Sveinung Dalen slapp teten den dagen og når han styrte ut i angrep ut mot oppløpet, var løpet avgjort på et blunk. nevnte Kringelandtraven som han tapte mot på Forus tredje sist, satt i tet i det løpet og ble et lett bytte. I V4-4/V5-2 torsdag møter 2 Frivoll Borken to gode hester i årsdebuterende 1 Tyri Loke og 8 Wellek. Men startkjappe frivoll Borken har dokumentert form, er lettplassert og når både 1 Tyri Loke og 8 Wellek helt sikkert trenger løp i kroppen, skal det være klar fordel 2 Frivoll Borken som jeg bankerspiller både i V4-spillet og i V5-spillet.

Blir stor favoritt, men......

Jeg lener meg ofte på Frode Hamre når jeg bankerspiller, men jeg er ikke overbevist om at 9 Lins Tanic i V4-3/DD-2/V5-1 er en opplagt vinner. Lins Tanic blir helt sikkert V4-omgangens største favoritt, men han burde vel strengt tatt vunnet V75-3 sist på Jarlsberg. Nå det selvsagt billigere imot denne torsdagen og i DD-spillet setter jeg bankertipset på 9 Lins Tanic i DD-2.



Men i V4-spillet garderer jeg og trekker spesielt frem 6 Darling Nikki (har vært uheldig på slutten og kan vinne dette) og formhestene 2 Neo Palema (2100 kanskje et lite minus, men står nydelig til spormessig) og 12 Wayne Brogård (har vært kanongod i to strake seiersløp og stallformen til Kari Anne Knutsen er på topp).

Datoløp er lik formløst er lik heldekk i V4-1

Det er meget laber klasse på V4-1 og her markerer jeg for alle 11 startende på samtlige V4-forslag. Startraske 5 Viking Hill er en motivert favoritt, og dyktige Vidar Hop er en mester til å holde hester i gang. Men Viking Hill er ingen stjerne og da jakter jeg skrellen i V4-1.

Cato har luringen

Heller ikke V4-2 holder noe særlig høy klasse og her trekker jeg fram 2 Aharddaysnight og Cato Antonsen. Mysen-treneren har hatt forventninger til denne hele tiden, men resultatene har ikke blitt allverden. Nå er det endelig et bra startspor og hesten avsluttet fint i kulissene sist på Bjerke. Jeg synes 2 Aharddaysnight skal tidlig på i dette løpet og hesten blir min småfrekke favoritt i et svakt løp.

Litt om V5-løpene

V5-spillet har innleveringsfrist kl 13.00 og V5-1 er altså identisk med V4-3. Som nevnt ovenfor blir 2 Frivoll Borken i V5-2/V4-4 også min V5-banker.



De tre V5-løpene som ikke inngår i V4-veddemålet er slett ikke lettløste og det ligger an til fine V5-penger på Jarlsberg også denne torsdagen, slik det ble sist torsdag.

Lang pause - treneren er stor optimist

I V5-3 er det ingen tvil om at pausehesten 3 Haugestad Losen er kapasitetshesten. Trener Kim Andre Myhren er veldig optimistisk på forhånd, men hesten fungerte dårlig i de tre siste løpene før pausen. Strekhesten 1 Lustra Brage vil helt sikkert ha et ord med i laget og det vrimler av outsidere ellers i dette løpet.

Svak favoritt

I V5-4 blir 2 Jasmin Sund ganske klar favoritt, men kusk Høitomt er ikke superoptimist. Det er ei hoppe som vant sist, men hun kan ikke gjøre allverden selv og kan helt klart tape dette løpet.

Flott spilleløp i V5-5

V5-5 er blitt et veldig fint spilleløp, der jeg trekker fram meget formsterke 9 Heimly Odin. Holdt koken strålende i løpet på Jarlsberg sist torsdag, etter et helt umulig løp. Med litt mer flyt på veien, er det ingen tvil om at 9 Heimly Odin kan vinne V5-5, et løp der jeg tar med alle ti startende på det største V5-forslaget.