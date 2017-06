Herlig onsdagsgalopp fra Bro Park

Elione Chaves (her avbildet på Øvrevoll på Dickie Dickens) har som vanlig gode vinnersjanser når det er galopp på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr for en meget sjelden gangs skyld på V76 fra Biri travbane og som vanlig på onsdager, også på lunsjgalopp. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det både V4 og V5 på menyen.

Nettavisens galoppeksperter hadde en fantastisk mai måned som kulminerte med tilnærmet storeslem på Bro Park mandag 29. mai. Der ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet.



I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 200 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Bra klaff i V5-spillet Klampenborg lørdag 10. juni

Det ble ikke rare utbetalingen i V4-spillet på Klampenborg sist lørdag (kr 401) og den rekken satt naturligvis på alle våre V4-forslag. Også i V5-spillet ble det fullklaff og Nettavisens aller minste V5-forslag (innl.pris kr 180) betalte tilbake pene 1 213 kroner.

Vurderinger til Bro Park onsdag av Birger og Morten:

Onsdagen innleder en meget aktiv galoppperiode. Storløp torsdag med V64 på Jägersro hvor Voterløpning har en halv million til vinneren. Lørdag er det hinderdag på Strømsholm, mens Øvrevoll har familiedag søndag med internasjonal V4 og V5. Vi tar også med at Bro Park har en knalldag mandag kveld. Stockholm Stora Pris er årets løp med Brownie, Hurricane Red, Our Last Summer og Fearless Huner i spissen. Her er det V64 og V4.

Mumm Mumm i V4-1?

Vår favoritt i V4-1 på Bro Park onsdag blir 5 Mumm Mumm de Mumm. Hoppa skadet seg som treåring og hadde ikke gått løp på nesten to år da hun vant direkte i april. Oppfølgingen var bare sånn passe, men sist gikk hun flott. Da var hun sistevalg mot Skandinavias beste hopper, men tok en flott fjerdeplass. Gjentar hun det løpet, vinner hun onsdag. Men hun er ikke helt stabil, og derfor velger vi å gardere ganske bredt i V4-1. En utgang burde hun dog kunne være.

Trippellås i V4-2

Vi spiller bankerfritt i V4-spillet, men går tynnest i V4-2. 9 Montus blir vår favoritt, men både 4 Rossmos Secret og 5 Gobertier er tøffe utfordrere og de tre hestene får plass på de tre minste V4-forslagene.

Bankerfri V5

I V5-4 er 2 Azzola et interessant kort. Hun fikk et uheldig løp sist, og med en bedre reise kan hun vinne i dette enkle laget. Er ikke så mye spilt så langt og vi bankerspiller henne på det minste V5-forslaget.

