Herlig onsdagsgalopp i Malmö

Over The Ocean (her etter et seiersløp på Øvrevoll med Rafael Schistl som jockey) er Nettavisens favoritt i V4-1 på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende onsdag står for tur og den innledes som vanlig med galopp til lunsj. Onsdag er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap og det skal avvikles 9 løp. V4 er som vanlig først og omfatter de fire første løpene, mens de fem siste løpene er forbeholdt en helt egen V5-omgang. Til kvelden er det så duket for Superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal deles ut og det betyr 1 021 492 kr ekstra i sjuerpotten og også onsdag er det klasseløpskvalifiseringer som gjelder på Bjerke.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om galoppløpene på Jägersro.



Både i V4 og V5 går vi relativt tynt ut onsdag. En trio skiller seg etter vår mening ut i V4-1. 3 Over the Ocean er på vei tilbake etter en svak periode, men 1 Jammy Action og 7 Only Bacan kan utfordre. Sistnevnte er lynrask, men selv 1000 meter er faktisk i lengste laget og den får dermed bare plass på de største V4-forslagene.

Mulig banker i V4/4/DD-2

I V4-4/DD-2 ble 9 Kisstomorrowgoodby nummer tre sist i et løp 11 Clauses Angora. Men etter en dårlig start og vid sving spurtet førstnevnte som en vind. Dette tror vi er en hest som neste år har avansert oppover i klassene, tror vi. Uten uhell er det høyst trolig at karrierens første seier kommer onsdag og vi bankerspiller 9 Kisstomorrowgoodby på det minste V4-forslaget og hesten blir også vår DD-banker.



Vi nevner også en ide på en hest som trolig blir et valg langt ute. I V4-3 har 7 Clauses Madame en elendig programrad. Men sist møtte hun hester med formtall høyt oppe på 70-tallet. Hun dro rett til tet og holdt bra til midt i siste sving. Selv om det buttet kraftig, viste hun en fart som neppe noen andre i feltet kan fremvise. Vi mener hun er verdt en strek.

Chaves med V5-bankeren

I V5-1 får toårige 5 Primera Mano med Elione Chaves full tillit på de flate bongene. Har åpnet karrieren med to andreplasser mot meget gode motstandere, og nå tror vi på den første seieren.

