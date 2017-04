Herlig onsdagslunsj på Øvrevoll

Elione Chaves (som her vinner Norsk 2000 Guineas med Our Last Summer på Øvrevoll) har gode vinnersjanser i flere løp på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er en kanonspennende onsdag vi har foran oss. Øvrevoll byr på internasjonal V4 og V5-omgang til lunsj, og til kvelden er det gedigen pott å spille om i V76-omgangen på Bjerke. Det ble ingen utbetaling for 6 rette i V76 på Bjerke sist onsdag. Sammen med at bonuspotten skal fordeles, venter det dermed meget solide 2 073 334 kr ekstra i sjuerpotten.

Merk forøvrig at V4-3 og V4-4 er identiske med V5-1 og V5-2. V4 har spillestopp kl 12.20, mens V5 har spillestopp kl 13.04

Er Aife og Dr Feelgood holdepunkter?

Det er flere muligheter for å løse V4 og V5 i lunsjen på Øvrevoll torsdag. Vi synes 9 Aife i V4-4/V5-2/DD-2 er er et bra objekt. Hoppa kom fra Rune Haugen til Are Hyldmo i fjor høst. Are er svært fornøyd med utviklingen i vinter, og hvis formen bare er på plass i årsdebuten, tror han på seier direkte. Vi følger Hyldmo og bankerspiller 9 Aife på de to minste V4-forslagene og i DD-spillet.

I V4 vil nok også mange stå på duoen 7 Pretty Perfect og 6 Calcaterre i V4-1. De imponerte sist torsdag, men motstanden er hardere enn noensinne. Vi står på disse to på det minste V4-forslaget, men tar med ytterligere fire hester på de større V4-forslagene.

I V5-3 bør 2 Dr Feelgood ha en stor sjanse. Hans annenplass i oktober bak en topphest bør rekke. Og vi bankerspiller på det minste V5-forslaget. Men det er mange ubeskrevne blad med i dette løpet, og spesielt 3 Queens er en skummel utfordrer. Vi låser V5-2 på disse to.

