Herlig onsdagslunsj på Øvrevoll

Red Hearts (som her vinner på Øvrevoll sammen med Rafael de Oliveira) blir Nettavisens DD-banker på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er onsdag og det er ensbetydende med V4-galopp til lunsj og V76 fra Bjerke travbane til kvelden. Det er Øvrevoll som er galopparrangør onsdag og med internasjonal omgang, blir det bra omsetning i både V4 og V5. På Bjerke onsdag kveld er det som vanlig duket for en meget interessant V76-omgang.

Nettavisens galoppeksperter har vist strålende tipsform den siste uken, og da spesielt på de to siste V65-omgangene på Øvrevoll.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.

Bankerfri V4

V4-omgangen er åpen. Vi velger å gå nokså tynt i V4-3. Isidro Vergara har flott form på stallen. Det gjelder også duoen 11 Red Hearts og 4 Holiday Reading. De to skiller seg litt ut i V4-3 og blir vårt lås på de to minste V4-forslagene. I tillegg sitter Elione Chaves og Carlos Lopez på våre to favoritter, og det er aldri noe minus. 11 Red Hearts blir i tillegg vår DD-banker.

7 Tookwino i V4-1 vant i årsdebuten for en uke siden og kan også være et holdepunkt for de som vil "bli ferdig" med bankeren allerede i V4-1.

Banker i V5-4

I V5-spillet vi med banker i denne omgangen. Verd å merke seg at V5-1 og V5-2 er identiske med V4-3 og V4-4. Vår V5-banker derimot den heter 1 Asaks Ambition og starter i V5-4. Hun er en meget nyttig sprinter i sin klasse, og i tillegg passer 1100 meter på sanden perfekt. Alle hennes fem seire er tatt på samme distanse og underlag. De fire siste gangene hun har startet på sprint og sand, er det blitt seier. Motstanden onsdag er ikke avskrekkende, og det blir en banker for oss i V5.

