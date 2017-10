Herlig V4-lunsj fra Sverige

Ulf Ohlsson og Ready For More. Mandag kjører Ulf Eriksson. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Mandagslunsj med Hamre



Bare nesten i Harstad 14. oktober!

Vi var utrolig nærme store penger i Harstad denne lørdagen, og det var surt å kun få fem riktige på systemet (fire andeler a Kr.1 000). Gardin Trappa (3-valg) var en deilig ide, men dessverre så manglet vi likevel en utgang på systemet. Dermed måtte vi nøye oss med Kr.11 200 i trøstepremie.



Leirvåg med herlig V65-treff på Biri 13. oktober!

Leirvågs største V65-forslag (innl.pris Kr.1 875) på Biri fredag suste rett inn, og betalte tilbake meget solide Kr.46 387. 5-valget Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester. Vi gratulerer de som tok rygg.

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Du tar vel rygg på undertegnedes ideer?



Solvalla 15. oktober: V75-7 : 7 Maintainability (5-valg) – Ble det helt feil for sist da den bare ruste unna etter en tøff innledningen. Glem det løpet. Nest sist var den god til seier, og da viste den 13 s 800m. Kommer til å fly fort på denne sprinten, den blir kuskeplusset med Kaj Widell, og klaffer det bare fra et dårlig spor, ja, da kan den overraske. OBS!

Harstad 14. oktober: V65-3 : 1 Gardin Trappa (3-valg) – Likte vi i Harstad-debuten. Var på vei til å avslutte veldig bra da den feilet med krefter igjen på oppløpet. Nå har den fått dette løpet under vesten, og feelingen er at den vil lede dette svært lenge. Gjør livet surt for den store favoritten? SE OPP!

Forus 10. oktober: V65-3 : 8 Årsvoll Prinsen (4-valg) – Var et nest sistevalg når dette tipset ble lagt ut, og den hadde 5,8% av innsatsene på seg. Den blir mer spilt, og den er spillbar her. Var nemlig meget opplagt etter pause sist, og den gikk godt for samme kusk da. Feilfritt er den med å kjemper om det. SE OPP!

Gävle 10. oktober: V4-3 : 2 Brenne Brakar (5-valg/odds 18,78) – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP! BANKES I DD-SPILLET!

Hagmyren sparker i gang en ny uke fra Sverige, og det skal dreie seg om en ganske fin mandagslunsj på den banen. Et par av løpene er VIDÅPNE, og vi ser ikke bort fra at det kan bli fine penger med en skrell eller to. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 3 Ready For More – Er en ordentlig kanon, og nå er det altså dags for comeback etter gaffelbåndskaden som den fikk. Gikk 13,9 s 1000m i prøveløpet, og den fungerte fint i travet. Her møter den en særdeles billig gjeng, og selv om den trenger løp så må mulighetene være knallgode. VI OGSÅ TROR MYE PÅ FAVORITTEN!

V4-2 : 1 Smita Undan – Ble det feil for i comebacket sist, men den hadde uansett godt av den blåseren i kroppen etter avbrekket. Skal normalt ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, den er dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den kan skrelle til om den bare viser litt av hva den kan. Settes knepent først i et løp hvor det kan skrelle til!

V4-3 : 3 Amazing La Marc – Har en skreddersydd oppgave foran seg her, og på sitt beste bør fakta dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Har vært ute i tøffe omgivelser på slutten, og den varslet form etter hinder på veien sist. Her er det med få unntak billig i mot, og vi iler til med tipsnikken. SPILLES!

V4-4 : 13 Fröken Sting – Er langskuddet i en småskummel finale. Vi snakker her om en traver som er betydelig bedre enn raden, og som kan slå til når som helst. Var sist med på en helt vill kjøring i 700-800m før det ble rygg leder. Feilet så med krefter igjen når kusk Daniel Olsson søkte luker inn på oppløpet. Hadde krefter igjen, og den gikk glipp av en lav 15-tid/2140ma. PASSES NÅ!