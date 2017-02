Herlig V4-omgang i Boden

Hanna Olofsson er som vanlig aktuell i Boden. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



Boden står for dagens V4-lunsj, og på nettopp den banen serverte undertegnede fjorårets beste lunsjtips! I V4-omgangen 6. desember betalte vår lille bong på Kr.196 ut hele Kr.11 289!



Nå jakter vi en ny saftig opptur i Boden, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 10 Nikita Broline – Meget spennende innledning på dagens V4-omgang, og vi knaller til med en mulig godbit direkte. Nikita Broline som vi bare må varsle for har funnet storformen, og vi gav den to klare pluss i kanten sist. Avsluttet da helt enormt ute i banen, men kom akkurat for sent til å knipe seieren. Det er sjeldent man ser slike avslutninger, og den må bare prøves som lite spilt nå. STORT OBS!

V4-2 : 7 Baily Dana – Har vunnet sine to første løp i karrieren, og den blir HARDT betrodd her. Skulle den komme foran, ja, da har den også en fin sjanse. Dog er vi ikke sikker på at dette dreier seg om noen klink vinner, og vi vil gjerne se litt mer av den før vi går ALL IN! 5 King Pride – Er helt uspilt her, men dette er ingen dum hest, og den er god nok til å sjokke. Feilet på startsiden sist, og den havnet i bakleksen direkte. Huket så hjul i stengt posisjon på oppløpet, og den virket til å ha mye krefter igjen da. Jan Norberg opp nå er et klart pluss, og vi velger å varsle!

V4-3 : 13 Juno F. – Er litt spennende her. Den spurtet fullt godkjent mot tøff motstand i V75’en sist. Gangen før taper den kun for en formtoppet Comewithaflash. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, den har en GOD kusk, og den står riktig til i denne sportrappen. Kan helt klart felle denne gjengen tilslutt, og den må med på alle seriøse bonger.

V4-4 : 3 Smooth Criminal – Har en SUPERFIN oppgave foran seg denne søndagen, og det bør faktisk dreie seg om tet og slutt! Den vant etter et langt avbrekk fjerde sist, og hestene til Katja Melkko er pleier å være godt forberedt etter pause. I sitt siste løp åpnet den 09 fra spor åtte, og det er ikke rart at den fikk syre i god tid før mål da… Her møter den med få unntak en formløs gjeng, den følger bilen fra start, og på hestens beste distanse må vi bare ha solid tro! BANKER FOR DE SOM VIL GÅ TYNT!