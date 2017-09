Herlig V4-omgang med en gnistrende duell i vente

Torbjørn Jansson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Liverpool kan gå på ny CL-smell

Oddstips 2: Noe er galt i Real Madrid

Oddstips 3: Sunderland fortsetter mot avgrunnen

Oddstips 4: Besiktas kan ryste CL-nykommerne

En HØYINTERESSANT uke er kommet i gang, og her er det utrolig mye å glede seg til. Det blir superonsdag på Bjerke, og her fordeles bonuspotten på Kr.866 715 til alle med 7-rette. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Av andre høydepunkter vil vi nevne at det på lørdag er det JACKPOT i V65-spillet til Harstad, og det ligger Kr.414 584 ekstra i sekserpotten. Søndag er det JACKPOT i V65-spillet til Momarken, og herlige Kr.663 239 ekstra i sekserpotten. På søndag er det også duket for en strålende V75-omgang fra Solvalla, og her kjøres det blant annet Svenskt Travkriterium.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Romme byr på en deilig lunsjomgang tirsdag, og etter den magre utbetalingen i går så håper vi på større kroner i V4-spillet i dag. De litt større bongene våre er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 4 My Dream Art – Feilet i et småskummelt angrep til Svenskt Travkrierium sist. Tapte endel på galoppen, men kom helt enormt tilbake, og avslørte en SKYHØY kapasitet. Feilfritt er dette hesten å slå, og den plasseres knepent foran 5 Velasquez Gar. Sistnevnte imponerte veldig etter pause sist, og den var et rålekkert skue fra dødens. Bare forsvant fra tilslutt, og den fikk to pluss i kanten. DOBBELTBANKER!

V4-2 : 2 Global Revenue – Småskummelt løp, og her kan det skrelle til. Vår ide er ikke av de mest spilte, men den varslet form etter pause sist, og den skal passes fra et helt perfekt spor. Nå sist spurtet den altså bra, og var hakk i hel på bedre hester enn dette. Fra et nydelig spor er den sikret et bra opplegg, og med ytterligere fremgang fra sist kan den fort slå til som en godbit. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 10 Remains – Ligger litt i skorpen, og den kan storskrelle om det bare klaffer litt fra baksporet. Nå sist feilet den som helpigg med alt igjen når den fikk sene luker på oppløpet. Her skremmer ikke motstanden, distansen takler den like bra som noen annen, og den er verdt et forsøk.

V4-4 : 2 Victor AU – Var meget god i nederlaget sist, og da var den ute mot klart bedre hester enn dette. Nå har den fått to løp i kroppen etter pause, den står brillefint til, og det meste ser dønn riktig ut på forhånd. Lar seg rett og slett ikke slå?