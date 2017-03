Herlig V4-omgang med spennende objekter

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

V75 Momarken: Unionstrav med superpott i V75

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder dagen i dag er det V76 på Bjerke som er det klare høydepunktet. V76-1 starter kl.19.00. Glem ikke at det ligger hele 1 170 041 ekstra i sjuerpotten å venter på en alenevinner! Det blir også lunsjtrav, og det er Romme som står for V4-løpene som starter kl.12.20.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med supertips til Mantorp 13. mars!

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

Til Romme jakter vi ny opptur, og kan by på følgende:

V4-1 : 14 Bottnas Cognac – Er en traver som Claes Sjöström tror MYE på i tiden fremover. Selv om det ble en smultring sist så var den helt grei i nederlaget. På ren kapasitet er Bottnas Cognac meget billig ute nå, og blir det bare ikke helt feil på veien så skal mulighetene være meget gode. Feller den store favoritten?

V4-2 : 9 Sippson – Må ha en solid sjanse her. Var gnistrende opplagt i årsdebuten, og den gikk altså 26,7 s 800m til sikker seier da. Slo såpass gode hester som Hadland Stjernen/Kilerauen. Har stor fart i kroppen sin, og klaffer det bare litt på veien blir den alt annet enn enkel å stå i mot. VI TROR HARDT!

V4-3 : 8 Action Launcher – Er i en fryktinngytende form, og den må bare prøves her. Den fikk aldri sjansen nest sist, og den kom til mål med krefter igjen da. Nå sist feilet den tidlig (trangt spor fem), og den tapte mye. Viser 12,1/1000m i snøværet, den avslutter strålende, og kom helt svett tilbake. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 8 Felix Tabac – Småskummel finale, og her er ikke akkurat kvaliteten veldig bra. Hesten vi plasserer først har vist kapasitet, og den har tidligere vært nede på 28-tallet over denne distansen. Nå sist, etter et lengre avbrekk, feiler den i angrep i den siste svingen, taper en del, men kommer helt strålende tilbake. Feilfritt = en vinner? PRØVES SOM LITE SPILT!