Herlig V4-omgang på Bjerke

Karmland Anna og Frode Hamre er favoritt i Hoppekriteriet for kaldblodshester. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En aldeles vidunderlig Bjerkesøndag står for tur. Det er tolv løp på menyen, og hele åtte av dem er finaleløp med Norsk Travkriterium åpen klasse for begge raser, Norsk Travkriterium for hopper for begge raser, Norsk Derby åpen klasse for begge raser og Norsk Hopperderby for begge raser som de soleklare sportslige høydepunktene. Det er internasjonal V75 med start kl 14.30 og før den tid er det også en helt internasjonal V4 med start kl 12.45. Husk også at det søndag kveld er gedigen jackpotomgang i V65-spillet fra Århus med hele 741 215 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det handle V4-løpene som består av de fire hoppekriteriet for både kaldblods og varmblods og av Hoppederby for både kaldblods og varmblods. Her spiller jeg bankerfritt, men med få hester i både Hoppekriteriet for kaldblods og i Hoppederby for varmblods.

V4-1 - Hoppe-Kriteriet. Kaldblods. 2100 meter autostart.

250 000 kr venter vinneren av Hoppe-Kriteriet for kaldblods og "varmblodstrener" Frode Hamre, har favoritten. 2 Karmland Anna vant overlegent fra tet i sitt kvalifiseringsløp og normalt sitter hamre tidlig i tet. Da skal det være bra vinnersjanse.

Jeg ser to hester imot. 9 Lykkje May er nok den beste hesten på kapasitet, men det er som kjent ikke alltid hestene med best kapasitet vinner travløp. Feilfritt er uansett Djøseland-hoppa med å gjøre opp om seieren. 1 Lille Olga vant såre enkelt fra dødens i sitt kvalifiseringsløp og selv om det nok var det svakeste kvalifiseringsløpet, så er hun seiersaktuell også i finalen.

Rangering V4-1: A: 2 B: 9-1 C: 5-4-6-3-10-11-12-7-8

V4-2 - Hoppe-Kriteriet. Varmblods. 2100 meter autostart.

Varmblodshoppene har noe mer penger i førstepremie enn kaldblodshoppene. 375 000 kroner venter vinneren her.

Jeg setter også her en Frode Hamre-trent hest først på min rangering. 1 Calina har levert det ene pangløpet etter det andre og står perfekt til i førstespor sammen med Vidar Hop.

2 Normandie Royal var et ubeskrevet blad for oss nordmenn før kvalifiseringen. Men den Hugo Langeweg jr-trente Orlando Vici-hoppa, var imponerende kvalikvinner. Blir nok spillefavoritt i finalen og er selvfølgelig et opplagt kryss. Frode Hamre velger selv å kuske 4 Thai Sarahya som vant sin kvalik på enkelt vis, selv om det stummet litt mot mål. Har vært i årgangstoppen hele veien og kan ta hjem finalen. Disse tre blir mine utvalgte på det minste V4-forslaget.

På de større forslagene strør jeg på med kryss og nevner spesielt 3 Easy Creation (vant sitt kvalifiseringsløp uforskammet enkelt og Björn Goop opp nå) og storoutsideren 5 My Cool Mama (meget bra toer bak Calina i sitt kvalifiseringsløp etter dødens store deler av løpet og Kihlström opp som kusk nå).

Rangering V4-2: A: 1 B: 2-4-3-5 C: 10-9-12-11-7-8-6

V4-1 - Hoppe-Derby. Kaldblods. 2100 meter autostart.

375 000 kroner venter vinneren av Hoppe-Derby for kaldblods og 2 Brenne Blissi skal ha et meget bra bud på den seierssjekken. Jens Kristian Brenne-trente Brenne Blissi var strålende vinner av svensk Hoppederby tredje sist, solid toer bak Møller Jerka fra dødens i Drammen nest sist og dønn overlegen fra tet i sitt kvalifiseringsløp. Tet blir det nok her også, Meget motivert favoritt

Fjorårets norske Kriterievinner 3 Uggla I Mossen har ikke fått dreis på sakene denne sesongen, men i kvalifiseringen så det mye bedre ut og Persson-hoppa vant enkelt. Er helt klart istand til å utfodre favoritten

9 Møller Jerka holdt greit unna for Brenne Blissi i Drammen nest sist, men fikk da et klart mer sparsommelig løp. Her er de rollene byttet om, da Brenne Blissi er den meget sannsynlige tethesten. Men Møller Jerka var solid vinner av sitt kvalifiseringsløp og er den tredje jeg ser med vinnersjanse i dette løpet

Rangering V4-3: A: 2 B: 3-9 C: 5-4-1-6-11-10-8-12

V4-4 - Hoppe-Derby. Varmblods. 2100 meter autostart

1 Madelen L.T.C. så rålekker ut i sitt kvalifiseringsløp og blir min favoritt i denne meget flotte finalen av Hoppe-Derby. Normalt er det ingen som henter en lengde på henne fra start, og seierssjekken på 500 000 kroner kan havne på stall Høitomt.

2 Nice Eleven L. fikk hjelp av høyt tempo i sitt kvalifiseringsløp, men måtte ned i kjelleren for å hente igjen ledende Lady Lane. Gundersen-hoppa blir klar spillefavoritt, men må trolig heve seg enda et hakk dersom Madelen L.T.C er like god som i kvaliken. 9 Reallyokay vant sin kvalifisering på lette ben og Wolden-hoppa kan helt klart vinne finalen også

Det kan også 8 Fortuna B.R. dersom det blir råkjør i front. Goop-hoppa var meget tapper fra dødens i sin kvalifisering. Tapper var også 3 Lady Lane som leverte et kanonløp i forsøket etter et meget tøft løp. Helt ute på kanten tar jeg også med lite spilte 4 Delicious Dream. Hun avsluttet strålende til andre i sitt kvalifiseringsløp og står vesentlig bedre til spormessig nå.

Rangering V4-4: A: 1 B: 2-9-8-3-4 C: 5-10-11-12-6-7