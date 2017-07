Herlig V4-vorspiel på Jarlsberg

Da Pepperboy og Peter Ingves etter seieren i Champion Gull-løpet på Bjerke 10. juni. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige trav- og galoppmeny søndag:

V75 Jarlsberg (frist 14.30): Internasjonal V75 med pangløp

V4 Jägersro (frist 12.45): Carlos Lopez i knallform

En vidunderlig søndag står for tur og det er veldig mye å glede seg til. Ulf Thoresen International er dog i særklasse den sportslige godbiten og det løpet kjøres ca kl 16.20. Før den tid skal vi gjennom er internasjonal V4-omgang på Jarlsberg (ingen av de løpene inngår i V75-spillet), og vi skal også gjennom en spennende V4-galopp fra Gøteborg. Etter at Jarlsberg er ferdig med sin V75-omgang, er det klart for en flott internasjonal V65-omgang på Charlottenlund.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er tidsskjemaet lørdag:

V4 Gøteborg galopp - 12.45

V4 Jarlsberg - 12.45

V75 Jarlsberg - 14.30

V5 Jarlsberg - 15.12

DD Jarlsberg - 16.20

V65 Charlottenlund - 18.25

V5 Charlottenlund - 19.25

I denne artikkelen skal det handle om V4-omgangen på Jarlsberg, der det er internasjonalt spill og de fire V4-løpene inngår altså ikke i V75. Både sportslig og spillemessig er det en flott omgang.

Ingves/Puro med toppsjanse i V4-4

Den meget dyktige travtreneren Petri Puro er nok først og fremst på Jarlsberg grunnet at D.D.'s Hitman er med i Jarlsberg Grand International. Men med på hengeren fra Halmstad er også treåringen 4 Da Pepperboy som også viste seg fram på Bjerke under OGP-helgen og da vant et av rammeløpene på sterke 13.8/2140 meter. Motstandsmessig er det ikke like skarp motstand i V4-4 og det må være en meget fin vinnersjanse. Da Peppeboy bankerspilles på de to minste V4-forslagene, men jeg tar med 10 Farouk B.R og Björn Goop på det største.

Rangering V4-4: A: 4 B: 10-11-9-2-1 C: 8-6-3-12-5-7

V4-1 - Jarlsberg midtsommerløp. 2100 meter voltestart.

Etter tre imponerende seiersløp var det tilbake til gamle synder for 12 Garli Moe Garlin på Leangen i den siste starten. Det gir en viss grunn til uro og selv om det er snakk om den klart mest kapable hesten i dette fireårsløpet i V4-1, tyr jeg til garderinger.

Først med 5 Solkongen som viste seg klart forbedret i den andre starten i regi Frode Hamre. Står spennende til 20 meter foran Garli Moe Garlin her og kan vinne dersom Garli Moe Garlin er under pari for dagen. 11 Havblikk valgte feil fil mot den siste svingen på Klosterskogen i årsdebuten, men avsluttet styggfort når luken kom. Står dog tøft inne i dette løpet på 40 meter tillegg og er avhengig av klaff for å vinne.

9 Neslands Faksen gjør sin første start i regi Anders Lundstrøm Wolden. Skulle Garli Moe Garling rote seg bort igjen, er ikke Neslands Faksen ueffen her. 6 Tem Jahn får det ikke til for tiden, men skulle hesten mot formodning holde seg unna galoppen, kan han kanskje vinne.

Rangering V4-1: A: 12 B: 5-11-9-6 C: 7-1-2-3-4-10-8

Test lykken og kjøp et Bilflax-lodd i spillboksen under (artikkelen fortsetter under spillboksen)

V4-2 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Monte har åpenbart vært en åpenbaring for 1 Lucky Run som nå står med tre strake monteseire etter den flotte triumfen i NM-løpet sist lørdag. Står flott til spormessig igjen og blir min favoritt.

4 Wallander kommer med sterke meritter fra Danmark og har i tillegg en bra rytter. Første motbud. 10 He's So Vain imponerte i seiersløpet sammen med Liv Pedersen sist og er en klar seierskandidat også her. Jevne og flinke 9 Willgo samt 8 Juliano's Pride er også garderingshester i et flott spilleløp i V4-2.

Rangering V4-2: A: 1 B: 4-10-9-8 C: 3-6-7-5

V4-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

1 Aurore D'Inverne kommer fra Sverige og Wilhelm Paal's stall. Fireårshoppa har levert to flotte løp til andreplass i sine to siste løp og må sees med bra sjanse her, men er litt vanskelig å sette inn i løpet.

4 Going Transs R. gjør norgesdebut for Sigbjørn Kolnes og den karen har vist frem en rekke fine importer de siste årene. Kan vinne på direkten. 7 Bulldozer strakk ikke til i sluttfasen sist på Bjerke og skuffet vel ørlite grann da. Fra et krevende startspor, må det klaffe underveis. 3 Laser Tile står bra til spormessig, og skal tidlig på. Disse fire skiller seg litt ut, men jeg garderer likevel bredt på de største V4-forslagene.

Rangering V4-4: A: 1 B: 4-7-3 C: 11-5-9-12-2-10-8