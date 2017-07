Herlige objekter på V4-spillet

Fredrik Persson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:





Lerum med V75-suksess 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Sommerbanen Karlshamn arrangerer dagens V4-omgang, og det er en omgang vi gleder oss til. Oppløpet på denne banen er kun 157m langt, og får man teten pleier mye å være gjort. Vi byr på småfrekke ideer i jakten på en herlig lunsjopptur, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Falcon Scott – Teten på en bane som Karlshamn er gull verdt, og nettopp teten kan Falcon Scott ta. Spor 4-7 har vist seg å være bra på denne banen, og fra tet tror vi ikke at Falcon Scott taper løpet. Har vært positiv de siste gangene, og den er fakta noe bedre enn raden. Passes fra drømmebetingelser!

V4-2 : 8 Julius Lagö – Er under utvikling, og den har vært god i de to løpene som den har gjort etter avbrekket. Viste 14,5/2100m etter startmiss nest sist, mens den avgjorde lekende lett på en god tid sist. Her er den DØNN RIKTIG ute når det gjelder motstand, den er kuskeplusset, og vi roper et stort varsko!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 2 Picasso face – Er meget kjapp ut når den blir laddet med, og skulle den komme seg foran her så burde fakta dette løpet være over. Nå sist ble den sittende bom fast med alt igjen, og det på en bra tid. Dette ser helt perfekt ut på forhånd, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. SPILLES!

V4-4 : 6 Alfas Hot Soup – Er lynrask fra start når den blir laddet med, og som vi var inne på tidligere så er spor litt ute bak bilen et klart pluss på en bane som Karlshamn. Formen er dessuten meget fin, og den har radet opp med bra innsatser på slutten. Skulle den komme seg foran så kan den opplagt slå til som en frekkis!