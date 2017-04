Hyperinteressant galopponsdag

Per-Anders Gråberg (som her vinner med The Kid på Øvrevoll i fjor høst) har hatt en strålende innledning på 2017. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig V76-løpene på Bjerke som er hovedoppslaget på onsdager og som vanlig er det også V4/V5-galopp tidligere på dagen, nå som vi er på vei mot vårt og sommer.

Solid systemklaff på Jägersro onsdag 12. april

Nettavisens galoppeksperter hadde et meget bra 2016 og gevinstene kom tett og ofte. Galoppsesongen er smått kommet i gang i dette året og torsdag er det sesongpremiere på Øvrevoll. Sist onsdag fikk våre ekspertet flott systemklaff i V4-spillet på Jägersro galoppbane. V4-systemet med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake pene 11 726 kr.

Full fart på galoppen denne uken

Sesongdebut på Øvrevoll torsdag og Klampenborg lørdag gjør at Skandinavia har våknet av vinterdvalen. Denne uka er det løp onsdag, torsdag, lørdag og søndag.

Bra klasse på V4-2

Lunsjen på Jägersro onsdag er interessant. Flere av Skandinavias beste hopper møtes i V4-2. 5 Mrs Loreen er nok best, men hun skal gi de øvrige hestene flere kilo og 1 Miss Chocolate er et klart motbud, og de to spilles på de to minste V4-forslagene her på Nettavisen. På de større forslagene tar vi også med 2 Miss Vordingborg og 8 Dolly Daper.

Spennende DD-banker i DD-2

6 Medicean Melody blir vår favoritt i V4-3/DD-2, og i DD-spillet bankerspiller vi. Men han møter noen spennende debutanter så vi garderer noe i V4-spillet.

Klar dobbeltbanker i V5-4

I V5-spillet går vi denne gang tynt i araberløpet, som er V5-4. 1 Macallan og 5 Mad Makz møter hester de normalt er et hakk bedre enn, og det skal være et bra lås i V5-4.

