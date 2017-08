Interessant V4-omgang med Ohlsson i hovedrollen

Ulf Ohlsson er meget aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og en av de klart mest spennende ukene så langt i 2017. Her vrimler det av STORE høydepunkter, og det er bare å merke seg følgende med en gang:

Allerede i dag er det DOBBEL-JACKPOT i V64-spillet. Gävle står for løpene, og det ligger hele 1,5 millioner ekstra i sekserpotten.

V76-JACKPOT på Bjerke onsdag, og her ligger det hele 1 037 698 ekstra i sjuerpotten. Ekstra V75-omgang på Jägersro med forsøk til Derby. Torsdag fortsetter moroa, og her venter en ekstra V75-omgang på Åby. Fredag er det V65-JACKPOT i lunsjen på Solvalla, og det ligger 831 965 ekstra i sekserpotten. Det blir også denne dagen V75, og løpene kommer fra Bergsåker.

Lørdag knaller Sørlandet til på stortrommen, og her blir det GULLJACKPOT i V75-spillet. Søndag er det galoppfest på Øvrevoll med blant annet Norsk Galopp Derby, og en internasjonal V65-omgang. Som om ikke det var nok er det også denne dagen en ekstra V75-omgang, og nå fra Charlottenlund.

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Solänget byr på en interessant lunsjomgang tirsdag. Det kan bli mye Ulf Ohlsson, men det trenger ikke å bli det... Vi stenger igjen V4-2 på kun to hester, og varsler også for en storskrell i finalen.

Sjekk ut følgende:



V4-1 : 7 Orlando Triss – Har utviklet seg en god del i år, den har vært tøft matchet, og den duger normalt svært godt i en vanlig lunsj. Feilet sist, men har ellers radet opp med sterke løp, og det er snakk om en ordentlig bra hest dette. Blir kolossalt hardt betrodd i innledningsløpet, og det er snakk om en motivert favoritt.

V4-2 : 6 Benedictus – To hester gjør opp? Hesten vi plasserer først var strålende opplagt sist, og den vant sprettlett på en 14-tid da. Skulle den komme seg foran fra sitt springspor, ja, da er normalt dette løpet over. Vi tar dog med 1 U. Boat som er god nok på sitt beste, og som gjør en spennende start etter en liten pause.

V4-3 : 3 KK Maia – Er ikke en hest som rader opp, men på ren form er den en av de beste i dette feltet. Nest sist viser den 28,8/1900m etter galopp, mens den nå sist sitter fast i det lengste etter et passivt opplegg. Står gunstig til på strek, her er det mye formløst i mot, og den trenger ikke å være borte med litt flyt. OBS!

V4-4 : 12 OM Annie Marje – Finalen er åpen, og her kan det skrelle til. Hesten vi plasserer først har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært ordentlig positiv for den nye treneren. Gikk strålende etter tidlig galopp nest sist, mens den nå sist går fullt godkjent i kulissene. Står dumt til, men med flyt er den ikke borte i omgivelser som dette. Prøves som en storskrell i et ellers svært åpent løp.