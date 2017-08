Interessant V4-omgang til lunsj

Superdyktige Sofia Adolfsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Øvrevoll: Bankerfritt på Øvrevoll

V75 Momarken: Supergevinst på Nettavisen-bongen - ny opptur lørdag?

En strålende torsdag er over oss, og her er det mye å gripe tak i. Lindesberg er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det lunsj på Momarken med start kl.13.40. Om kvelden byr Bergen Travpark på en herlig JACKPOT i V65-spillet, og det ligger altså over Kr.600 000 ekstra i sekserpotten. Moroa i Bergen starter kl.18.50. Det blir som vanlig galopp om torsdagen, og det er Øvrevoll som står for løpene. Her blir det en internasjonal V65-omgang med start kl.19.25.



V5-suksess på Bjerke 2. august!

Vi kom dessverre ikke helt i mål innen V76-spillet denne onsdagen, men i V5-spillet gjorde vi rent bord. Undertegnedes minste forslag med en innleveringspris på Kr.216 betalte ut fine Kr.1 728,-



Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lindesberg står for dagens lunsjomgang innen V4-spillet, og det er en omgang som ikke trenger å være helt lettløst. Et par av løpene er nemlig VIDÅPNE, og det kan skrelle skikkelig til! Sjekk ut følgende:



V4-1 : 7 MT Kod Röd – Har vist seg å være knallgod i monte, og nå sist jogget den helenkelt 16,3 i Arvika. Det er en bra tid på en slik bane. Har MYE inne i forhold til grunnlaget, og rytteren, Sofia Adolfsson, er i en egen klasse i Sverige. Favoritten har en stor sjanse om alt går riktig for seg, og den skal stå først på ranken.

V4-2 : 4 Anette Moon – VIDÅPENT! Draget vårt feilet sist, men det var fakta gode rapporter på den, og Kent Knutsson hadde tro på sin springer da. Gangen før avsluttet den meget fint, og var positiv på en god tid. Nå sitter Kent seg opp selv, den er normalt veldig travsikker, og mot en overkommelig gjeng må man være på vakt. VÅR IDE!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 2 Moon’s Oki Doki – Vant hele seks løp i fjor, men har enda ikke fått vinne i år. Nå sist varslet den imidlertid litt form, og den ble sittende bom fast med alt igjen. Duger på sitt beste, og den står spennende til på strek mot en gjeng som ikke er like hard i skallen lengre. Plasseres knepent først.

V4-4 : 7 No Respect – Blir for lite spilt i finalen, og får kusken til styringen her, ja, da dreier det seg om en fin sjanse. Spurtet meget positivt fra tredje innvendig sist, og den kom da til mål med krefter igjen. På ren kapasitet er vår ide en av de beste, og fra et flott spor er den verdt et forsøk. OBS!