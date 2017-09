Internasjonal lunsj på Øvrevoll

Kallavaduvil innfridde som Nettavisens V65-banker på Øvrevoll torsdag. Onsdag blir han favoritt i V4-3. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En deilig onsdag står foran oss. Øvrevoll byr på stor internasjonal V4 og V5-lunsj denne onsdagen og det er som vanlig meget fine løp der. Til kvelden venter en mildt sagt utfordrende V76-omgang på Bjerke, der det oser store penger.



En interessant lunsjomgang venter på Øvrevoll med flere sportslige godbiter og flere åpne løp. Det har regnet utrolig mye de siste dager og netter, så nå håper vi at det blir opphold det siste døgnet frem til løpsstart. Ellers blir det nok en god del strykninger, da trenerne ikke vil risikere noe. Michelets Minneløp og storløp for norske to- og treåringer er på menyen under onsdagens lunsj på Øvrevoll.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner.

Banker/dobbeltbanker i V4-2

Det er etter vår oppfatning noen løp hvor det bør gå an å gå ganske tynt, men ikke så lett å finne en sikker banker. På de to minste V4-forslagene her på Nettavisen bruker vi 3 Kallavaduvil i V4-2 som banker, som vi tok sjansen på sist. Da ble det suveren seier, og det kan det bli igjen. Men sist var det 1750 meter på sand, nå er det 2400 meter på gress. Onsdag får vi svar på om hun bare er blitt så mye bedre. Vi er litt inne på at 11 Oui Je Veux kan utfordre. Har gått flere gode løp i år på gresset og denne blir med på de største V4-forslagene.

Bankerfritt i V5

I V5 er 2 Aconcagua, 4 Silent Storm og 3 Dardenne i V5-2 et lås vi føler oss sikre på. Det er de tre beste treåringene i feltet og skal gjøre opp. Blant toåringene i V5-3 tror vi mest på 7 Cool as Ice og 4 Delacour. Men her er det mange som har rom for forbedring, så det kan komme noe fra dypet.

