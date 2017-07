Internasjonal V4-lunsj på Øvrevoll

Heavenly Spiced (her med Didrik Finnbråten på ryggen) har en bra vinnersjanse i V4-2 på Øvrevoll onsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en fantastisk trav- og galoppuke, men denne uken er det uten tvil travet som byr på de største høydepunktene. Jarlsberg travbane byr på trav fire dager til ende og innleder sin store sommerhelg med V65 der treåringene står i fokus torsdag kveld. deretter går det slag i slag med V75 både lørdag og søndag og en drøss med storløp. I tillegg er det internasjonal V75 fra Halmstad torsdag kveld, der den tradisjonsrike Sprintermesteren er hovedoppslaget.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men det skal skje litt av hvert før den tid også, og onsdag er det duket for den årlige totokjøringen på Kongsvinger travbane med V76. Det er en fantastisk spennende omgang som venter onsdag kveld og det blir garantert bra utbetaling. Før den tid skal Øvrevoll stå for den internasjonale V4/V5-lunsjen og Nettavisens galoppeksperter traff solid med tipsene der sist torsdag.

Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Torsdag ble det ny spillfest på Øvrevoll:

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Vurderinger av Birger og Morten:

Vi tror ikke på de helt store utbetalingene på Øvrevoll i lunsjen onsdag. Mest gir det trolig i V4, der det er et par åpne avdelinger. Men feltene er ikke så store, og særlig i V5 tror vi det blir nokså favorittbetont i flere avdelinger. Skulle favorittene svikte, ser de neste på ranken ganske sterke ut. Det betyr ikke at samlebonger er løsningen, det er det nesten aldri på Øvrevoll.

Chaves med en vinner?

Vi går tynt i V4-spillet i V4-2 der 1 Heavenly Spiced har en fin oppgave foran seg med Elione Chaves på ryggen. Vi tror på seier og bankerspiller på det minste V4-forslaget, men tar med 5 Twister og 8 Jumeirah på de større V4-forslagene.

Bankerfritt i V5

V5-5 er årets aller første toårsløp på banen. Her er det ikke så mye å gå på, men rapportene er gode på 7 Daring Thea, 6 Cold as Ice og 1 Al Burac. De to første er født i Frankrike, men er norsoppdrettede fordi de blir tatt inn til landet som føll. 4 Julie trener også bra, og vi satser på at denne kvartetten gjør opp. Ellers er alle de tre midterste V5-løpene oversiktlige, og det må skje en skrell i V5-1 (som også er V4-4) for at det skal bli en solid utbetaling. Nærmest banker er 5 Mikklus Makklus i V5-4. Han er selv sin verste fiende ved å finne på noe rart, et par ganger i startboksen. På kapasitet er han klart best.

