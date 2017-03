Internasjonal V4-omgang med stor omsetning

Art On Line er meget aktuell i dagens monteløp. Foto: hesteguiden.com

Så er endelig dagen her! Dagen som vi har ventet på hele uken! Momarken byr på en gedigen internasjonal V75-omgang, og det er altså jackpot i V75-spillet! Hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten, og i tillegg til dette så ventes det en omsetning på over 100 millioner. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



I denne artikkelen skal det dreie seg om V4-omgangen som starter opp før den gedigne V75-omgangen på Momarken, og ikke noe er vel bedre enn å få inn litt ekstra kroner å spille V75 for? Det er bra kvalitet på dagens V4-omgang, og vi har jobbet frem et par godbiter for deg. Alt om dette finner du lengre ned i artikkelen.



Her er dagens tekst til V4-omgangen på Momarken:



V4-1 : 8 Art On Line – Er en montespesialist, og den vant veldig lett når den gjestet Bjerke fjerde sist. Blir garantert en av favorittene på Solvalla i elitloppmonten i mai, og den har selvfølgelig en meget god mulighet her. Er lynrask fra start, og den tåler de fleste opplegg. MOTIVERT! 4 Tsar De Houelle – Kommer ut fra stallen til Sofia Aronsson, og hestene fra den stallen pleier alltid å levere direkte. Gjorde flere knallgode monteløp mot de beste i fjor, den har trent fint før årsdebuten, og vi vil ikke ryke på en såpass god hest som dette.

V4-2 : 4 Platon Face – Rotet noe fryktelig i 4-årssesongen, og den løp inn magre 25 000 da. Årsdebuten som 5-åring var imidlertid gnistrende god, og den jogget altså 14,2/2640ma med masse krefter igjen. Taper ikke dette løpet feilfritt, og den skal selvfølgelig stå først på ranken. Dog stoler vi ikke på en slik hest etter kun et løp, og vi velger å ta med noen i mot. 13 Mymanyyouare – Har garantert Cato satt ordentlig opp for lørdagens oppgave på hjemmebanen, og på hesten sin beste distanse blir den spennende å følge. STOR OBS-HEST som er tidlig på vår bong!

V4-3 : 3 Spicy Challenger – Er kommet inn på kvalitets-stallen til Hamre, og det er svært gode rapporter på den direkte. Er meget grunnkapabel, og vi blir ikke veldig overrasket om den dundrer rundt banen i jevn 13-fart. Må bare prøves direkte mot en ikke veldig hard motstand.

V4-4 : 4 Trust Boom Bay – Et flott stallmannsløp avrunder dagens V4-omgang, og dette er et løp vi virkelig gleder oss til. Vi må bare prøve oss med en hest som er BETYDELIG bedre enn raden, og snart må vel det lykkes for Trust Boom Bay? Nå sist feilet den i den siste svingen, og gikk glipp av en plass helt der foran. Oskar J. Andersson opp er spennende, og på ren kapasitet gjør den seg ikke bort. OBS!