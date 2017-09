Internasjonal V4 på Øvrevoll

Silver Falcon (her med Nelson De Souza som rytter) er Nettavisens favoritt til å vinne V4-2 på Øvrevoll onsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig onsdag som består av galopp til lunsj og trav til kvelds, er som vanlig ingrediesene når det er onsdager. Det er Øvrevoll som har regien for galoppløpene og landets eneste galoppbane byr på både internasjonal V4 og V5. Til kvelden er det superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal fordeles på alle med 7 rette og det betyr hele 866 715 ekstra i sjuerpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevoll. Nettavisens galoppeksperter har hatt bra flyt med tipsene den siste tiden og selv om det ikke ble klaff for V65-tipsene på Øvrevoll sist torsdag eller V75-tipsene til Bro Park søndag.

Systemklaff i V4 Øvrevoll torsdag 21. september

V4-utbetalingen på Øvrevoll torsdag stanset først på pene 12 274 kr. To stk systemspill (fire andeler a kr 750) gikk begge inn og fikk altså et pent overskudd.

Flott lunsjklaff onsdag 20. september

På Jägersro onsdag ble det flott klaff i V4-spillet. V4-forslaget her på Nettavisen med innl.pris på kr 420 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 2 803 kroner.

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park forrige tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag 12. september

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner.

Øvrevolls lunsj onsdag er ikke så enkel. Det kommer svært ofte en skrell eller to, og så gjelder det å finne dem.

Vi går tynt i V4-2, Norsk St Leger. 3 Silver Falcon og 7 Jessy's Wonder var på linje med Derbyvinneren High as a Kite i mål sist. Vi tror det er stor sjanse for at en av dem vinner St Leger. Vår luring i løpet er 4 Alberone, som er sparsomt startet. Trener Bent Olsen tror han fikser den krevende distansen. Vi låser de tre minste V4-forslagene på disse to, men tar med 4 Alberone, som er sparsomt startet på det aller største V4-forslaget.

I V5 Vi tror også mye på 10 Asaks Ambition i V5-3. Vant torsdag på 1600 meter og er normalt bedre på 1100 meter. Dessuten sitter Carlos Lopez på ryggen, og hoppa har ikke fått tillegg for seieren sist. 10 Asaks Ambition bankerspilles på det to minste V5-forslagene, mens vi tar med 8 Black Million på de større V5-forslagene.

