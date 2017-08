Jepson fikser lunsjen

Carl Johan Jepson er meget aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

En svært innholdsrik mandag venter, og som vanlig blir det fransk lunsj på Bjerke. V5-spillet starter kl.11.10. Så er det Åmål sin tur med V4 kl.12.20. Leangen arrangerer den norske V65-omgangen, og her er løpene i gang kl.18.50. Denne mandagen blir det også et V4-omgang på Leangen, og den starter allerede kl.18.05. Örebro er sist ut, og V64-omgangen her begynner kl.19.25.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

"Speedwaybanen" Åmål står for dagens svenske lunsj, og dette er altså en bane med et oppløp på kun 105m. V4-omgangen som venter denne mandagen er interessant, og det pleier ofte å skje litt på en slik bane som dette. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 6 Global Steffo – Løste lynraskt ut før galoppen kom sist. Har en veldig overkommelig oppgave foran seg i innledningsløpet, og skulle den komme seg foran, ja, da er dette løpet over. Nest sist var den tapper i nederlaget, og det skal ikke være noen feil på formen. Bak denne er løpet VIDÅPENT.

V4-2 : 11 Sir MM – Var bra når den vant nest sist, mens den nå sist ble sjenert til galopp på startsiden. Blir denne mandagen kraftig kuskeplusset med Jepson, og klaffer det bare litt på veien skal mulighetene være gode. Settes frekt først i et ellers ganske dårlig løp.

V4-3 : 7 Ritzo – Her er det stor forskjell på hestene, og draget må være soleklart. Ritzo har nemlig vært positiv på slutten, og den har vinnerform i kroppen sin. Løste enormt bra ut bak bilen tredje sist, og løser den slik her, ja, da kan det bety tidlig tet. Settes først i et løp vi låser på få hester.

V4-4 : 1 MT Longtallsally – Kan være litt spennende i finalen. Feilet med krefter igjen i kulissene på oppløpet sist, og den gikk da glipp av en tid på ca 15,1/2100ma. Gangen før kom den frem i dødens vel runden igjen, og det ble enkelt. Er VELDIG pågang i ny regi, den står interessant til, og den kan overraske i en feilfri utgave.