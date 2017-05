Kalejs fikser opp i Gøteborg

Victor Kalejs (her med Carlos Lopez på ryggen) blir klar favoritt i V4-1 på Gøteborg galoppbane søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Søndagens trav-og galoppmeny er meget rikholdig og for en sjelden gangs skyld er det Finland og Vermo som er i hetluften. Storløpet Finlandia-Ajo med Propulsion som det store trekkplasteret er uten tvil søndagens store sportslige høydepunktet. På Vermo er det både V75, V4 og V5. I Sverige er det stor galoppomgang på Gøteborg galoppbane der det venter både V4 og V5. Til kvelden er det så duket for internasjonal V65-omgang på Biri travbane.



I sesongstarten på Gøteborg er det fine løp. V4-2 er et flott toårsløp, og i V4-3 tror vi det kan bli norsktrent seier. V4-4 er diffust med flere debutanter og mange med få starter.

Banker/dobbeltbanker i V4-1

Både i V4 og V5 går vi tynt ut direkte. Duoen 5 Victor Kalejs og 1 Seaside Song var helt i toppen i fjor blant toåringene og skiller seg ut i V4-1. Nå er de inne i den spennende treårssesongen, og begge kan vinne klassiske løp. Victor Kalejs vant de to største unghestløpene på Øvrevoll i fjor, kriteriet og Heatherwold Cup og blir vår banker på de to minste V4-forslagene på Nettavisen. På det største tar vi med 1 Seaside Song.

Araber banker i V5

I V5 tror vi sterkt på en araber i V5-1. Sjeikene har flyttet 5 Ishraaq til Sverige, og kval-løpet var han fire-fem sekunder bedre enn konkurrentene. Arabere er ofte ujevne som firbente, men dette bør være en vinner og vi bankerspiller 5 Ishraaq i V5-1.

Ellers avsluttes V5-spillet med to hekkeløp. Vår stjerne 6 Omoto Sando er blitt 14 år, men er still going og blir vår favoritt i V5-4. På forhånd er nok 1 Calvados og 5 Lindenthaler de tøffeste konkurrentene.