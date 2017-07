Klampenborg med herlig lørdagsgalopp

Oliver Wilson i vinnerpaddocken på Øvrevoll etter å ha vunnet vant Emirates Norsk 2000 Guineas med Ginmann 29.juni Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende Jarlsberg-helg står for tur med V75-spill både lørdag og søndag. Lørdag er det Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling med 250 000 kroner til vinneren som er det store sportslige oppslaget, mens søndagen byr på et fantastisk fint eliteløp i Ulf Thoresens minneløp med hele 750 000 kr til vinneren. Søndag er det også internasjonal V75, så det er all grunn til å glede seg til to fantastiske V75-dager på Jarlsberg. Men det skal også avvikles galopp både lørdag og søndag og lørdag er det både V4 og V5-spill til danske Klampenborg.

Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Torsdag ble det ny spillfest på Øvrevoll:

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Vurderinger til Klampenborg av Birger og Morten:

Det er utfordrende å være spiller på Klampenborg lørdag. Kanskje går det an å gå tynt i de to første V4-løpene, men helt sikre er vi ikke. Toåringene i V4-1 er alltid usikre å vurdere som debutanter eller kanskje med ett løp i kroppen.

Kvartett gjør opp i V4-2

I V4-2 tror vi fire hester gjør opp om seieren og spiller disse på samtlige V4-forslag. 9 Venturai settes knepent først, men utfordres av 5 Joy Dream, 1 Appeldream og 7 Forty Nine Steps.

Oliver Wilson med frekt bankeralternativ

Men enda tøffere ser V4-3 og V4-4 ut, to løp som samtidig er starten på V5. Vi var litt inne på å gå for 5 Starka og Oliver Wilson i V4-4/V5-2. Vant sikkert tredje sist før han var målfotoslått to ganger. Det siste løpet var forrige torsdag, der han ga vår favoritt Oh My Rose kamp til målstreken på Øvrevoll. Kan være et bud for den friske, men det må klaffe i et tett felt med 15 hester. På de to minste V4-forslagene og V5-forslagene står vi på 5 Starka og 8 Hoshi i hhv V4-4/V5-2, men løpet er åpent så vi garderer godt på de aller største forslagene.

